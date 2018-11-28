القاهرة : الأربعاء 28 نوفمبر 2018
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09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
09:16 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | القنوات الناقلة
09:14 م

باريس سان جيرمان يتوعد ليفربول| نيمار VS صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول لايف HD
09:09 م

liverpool vs psg | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شووت
09:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd| بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان كورة ستار
07:18 م

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28/11/2018| مشاهدة مباراة ليفربول liverpool vs psg في دوري أبطال أوروبا
05:11 م

تشكيل فريق باريس سان جيرمان في مباراة اليوم في دوري أبطال أوروبا
05:06 م

تشكيل فريق ليفربول في مباراة اليوم ضد باريس سان جيرمان
04:35 م

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03:46 م

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| كورة ستار | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا
03:44 م

الان لايف HD| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم 29-11-2018

03:40 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| تردد القنوات المفتوحة الناقلة| بث مباشر مباراة liverpool vs psg يلاشوت
الكابتن
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:17 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر | شاهد مباراة ليفربول اليوم لايف | بث مباشر مباراة ليفربول في دوري ابطال اوروباHD

مشاهدة مباراة ليفربول
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مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر | شاهد مباراة ليفربول اليوم لايف | بث مباشر مباراة ليفربول في دوري ابطال اوروباHD

ويستضيف ملعب " لويس الثاني"، فريقي ليفربول وباريس سان جيرمان ،مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 11 مساءاً بتوقيت السعودية،ضمن منافسات المجموعة الثالثة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
 
ÙØªÙØ¬Ø© Ø¨Ø­Ø« Ø§ÙØµÙØ± Ø¹Ù âªLiverpool and Paris St Germainâ¬â

بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

ويدخل  ليفربول مباراة اليوم متصدراً للمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن فريق نابولي الايطالي الذي يحتل المركز الثاني؛ بينما يأتي فريق النجم الأحمر الصربي برصيد4  نقاط. 

بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

بينما يحتل  فريق باريس سان جيرمان الفرنسي المركز الثالث في فرق دوري أبطال أوروبا وبفارق نقطة واحدة فقط عن  ليفربول.
 
ويسعى الفريقان خلال مباراة اليوم إلى اقتناص نقاط المباراة الثلاث والتأهل للدور القادم في منافسات أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم 

ويُعد فريق  ليفربول، الأقرب للفوز بنقاط المباراة والتأهل للمرحلة القادمة، حيث سيصل إجمالي نقاطه إلى 8، قبل مباراته المصيرية ضد فريق  سرفينا زفيدا الصربي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من أبطال أوروبا.
 
والتقى ليفربول وباريس سان جيرمان في 13 مباراة، فاز فيها  ليفربول ، في 9مباريات بينما هزم في مباراة واحدة فقط.

موعد مباراة  ليفربول وباريس سان جيرمان

وتنطلق صافرة حكم مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، في تمام الساعة10 مساءاً بتوقيت القاهرة و11 مساءاً بتوقيت السعودية و12مساءًا بتوقيت ابو ظبي.
 
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تشكيلة ليفربول وباريس سان جيرمان في مباراة اليوم 

وكشف "توماس توخيل" المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان ، عن تشكيلته لمباراة اليوم والتي أكد فيها جاهزية المهاجم الفرنسي  كيليان مبابي والبرازيلي نيمار جونيور؛ وضمت قائمة اللاعبين المشاركين في مباراة  ليفربول كل من :

تشكيلة باريس سان جيرمان في مباراة اليوم 

حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون
 
خط الدفاع: خوان بيرنات، كيمبيمبي، سيلفا وكيلير
 
خط الوسط: دي ماريا، ماركينيوس وفيراتي
 
خط الهجوم: مبابي، كافاني ونيمار

تشكيلة ليفربول في مباراة اليوم 

حراسة المرمى : أليسون بيكر
 
خط الدفاع: أليكساندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك وأندي روبيرتسون
 
خط الوسط: جوردان هيندرسون، جيمس ميلنر وفينالدوم
 
خط الهجوم: ماني، صلاح وفيرمينو

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

وتنقل مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان؛ ،ضمن منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوربا، في تمام الساعة 11 مساءاً بتوقيت السعودية حصرياً على قناة beIN SPORTS 1، وبصوت المعلق" عصام الشوالي"؛ كما يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان عبر موقعنا من خلال الرابط التالي:

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