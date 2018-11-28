القاهرة : الأربعاء 28 نوفمبر 2018
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مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
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مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | القنوات الناقلة
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باريس سان جيرمان يتوعد ليفربول| نيمار VS صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول لايف HD
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liverpool vs psg | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شووت
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd| بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان كورة ستار
07:18 م

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28/11/2018| مشاهدة مباراة ليفربول liverpool vs psg في دوري أبطال أوروبا
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تشكيل فريق باريس سان جيرمان في مباراة اليوم في دوري أبطال أوروبا
05:06 م

تشكيل فريق ليفربول في مباراة اليوم ضد باريس سان جيرمان
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مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| تردد القنوات المفتوحة الناقلة| بث مباشر مباراة liverpool vs psg يلاشوت
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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:14 م

باريس سان جيرمان يتوعد ليفربول| نيمار VS صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول لايف HD

باريس سان جيرمان يتوعد ليفربول| نيمار VS صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول لايف HD

مشاهدة ليفربول ضد
مشاهدة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
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يصطدم باريس سان جيرمان الفرنسي بعد قليل بـ ليفربول الإنجليزي، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويقود ليفربول النجم المصري محمد صلاح، حيث يحتل "الريدز" المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط خلف نابولي الإيطالي، الذي يمتلك نفس الرصيد، لكن يتفوق نابولي في المواجهات المباشرة، بينما يأتي باريس سان جيرمان ثالثا برصيد 5 نقاط.

على الجانب الآخر، يستعد نيمار دا سيلفا، والثنائي كيليان مبابي وإديسون كافاني، لقيادة هجوم الفريق الفرنسي.

 

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