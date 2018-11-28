فيديو.. الباز: سمعة طارق نور "على المحك".. وأطالبه بإعلان ذمته المالية

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا لاسترداد 405 أفدنة مغتصبة من شركة طارق نور وإعادتها إلى الدولة.

وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن من المعروف أن طارق نور رجل إعلام وإعلان، ولكنه تحول الآن إلى رجل أعمال يتاجر بأراضي الدولة، مشيرا إلى أن "نور" مطالبا بعد هذا الحكم أمام الرأي العام إعلان ذمتة المالية من باب إبراء الذمة.

وتابع: "طارق نور رجل إعلان تحول إلى رجل أعمال، فمن أين له بهذه الثروة الكبيرة؟، لازم يوضح للناس موقفه ويقول هذه ثروتي، لأن سمعة هذا الرجل أصبحت على المحك".