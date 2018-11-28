بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان جودة عالية HD

يسعى النجم المصري محمد صلاح المحترف فى نادي ليفربول الإنجليزي لزيارة شباك الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون للمرة الأولى فى مسيرته.

ويحل ليفربول ضيفًا على باريس سان جيرمان الفرنسي في العاشرة مساء اليوم الأربعاء بملعب "حديقة الأمراء"، بالعاصمة الفرنسية "باريس"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح لم يتمكن من زيارة شباك بوفون على مدار خمس مواجهات جمعتهما في الملاعب الإيطالي، حيث كان بوفون يتولى حماية عرين يوفنتوس، بينما ارتدى اللاعب المصري قميص ناديي فيورنتينا وروما.

وكان بوفون غاب عن المشاركة في مباراة الدور الأول التي جمعت بين ناديي ليفربول وباريس سان جيرمان بملعب "آنفيلد"، والتي انتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 3 – 2، بسبب الإيقاف، فيما كشف توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن مشاركة الحارس الإيطالي في موقعة "حديقة الأمراء".

المواجهة الأولى بين محمد صلاح وبوفون تعود إلى مسابقة الدوري الايطالي موسم 2014 – 2015، عندما التقى فيورنتينا مع يوفنتوس ضمن منافسات الجولة الـ33 وهي المباراة التي انتهت بفوز يوفنتوس بنتيجة 3 – 2.

أما آخر مواجهة فتعود لموسم 2016 – 2017 بمسابقة الدوري الإيطالي عندما تغلب روما على يوفنتوس بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما بملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من منافسات البطولة، حيث اكتفى محمد صلاح بصناعة هدف وحيد في المباراة.

وفي نفس التوقيت يلتقى نابولي مع النجم الأحمر على ملعب سان باولو، ويتقاسم ليفربول ونابولى ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، ويأتى باريس سان جيرمان في المركز الثالث بـ5 نقاط، وأخيرا النجم الأحمر بـ4 نقاط.



