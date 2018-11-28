يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة توتنهام وانتر ميلان بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD

لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر يلا شوت 28-11-2018 قناة بين سبورت 1 بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان دوري ابطال اوروبا بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر يصطدم نادي ليفربول، مساء اليوم الأربعاء، بنظيره باريس سان جيرمان على ملعب حـديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية لحساب إياب الجولة 5 من دوري أبطال أوروبا وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الجزائر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة “بي ان سبورت 1 1″، بتعليق عصام الشوالي ويخوض الحكم سيمون مارسينياك تحكيم اللقاء وانتهت مباراة الذهاب بفوز الريدز بثلاثة اهداف مقابل هدفين.





قناة بين سبورت 1 بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان دوري ابطال اوروبا بدون تقطيع فيما يسعي باريس سان جيرمان أن يستغل أنه على أرضه ووسط جمهوره ليحقق الفوز ويثأر من فريق ليفربول بعد الخسارة التي تعرض إليها في مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب أنفيلد وأن يسرق بطاقة التأهل إلى الدور القادم من فريق ليفربول..





ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر يلا شوت فيما يأمل حارس مرمي باريس سان جيرمان جيانلويجي بوفون من تحقيق رقم قياسي جديد ينضم إلى سلسلة الأرقام القياسية التي تمكن من تحقيقها خلال مشواره الكروي.





ويستعد جيانلويجي بأن يحمي شباكه من فريق ليفربول، الذي يضم وسط صفوفه الفرعون المصري "محمد صلاح" حيث انتهت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين على أرض ملعب آنفيلد، والتي تمكن فيها فريق ليفربول بالفوز على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وكان هذا في غياب حارس المرمى بوفون بسبب الإيقاف.





ويخوض فريق ليفربول مباراته أمام فريق باريس سان جيرمان، تحت قيادة مدربه يورجن كلوب الذي أكد غياب كلاً من جيرمان أليكس أوكسليد و اللاعب تشامبرلين بسبب تعرضهم للإصابة خلال المباريات الماضية، كما يغيب أيضاً بسبب الإصابة آدم لالانا والمهاجم ريان بروستر، ولن يفقد فريق ليفربول أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.



