مصطفر قمر يضم أغنية إلى ألبومه الجديد

انتهى المطرب مصطفى قمر من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ياقلبي العزيز" ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد، والذي من المقرر طرحه خلال الأشهر القليلة المقبلة.



وتعاون "قمر" في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي رمضان محمد والملحن محمدعبية، والموزع الموسيقي طارق مدكور.



ومن جانبه يعكف المطرب مصطفى قمر، على التحضيرات النهائية لألبومه الجديد المقرر طرحه خلال عام 2019 والذى لم يستقر على اسمه حتى الآن، ويضم حوالي 12 أغنية يتعاون فيهم مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين من ضمنهم حميد الشاعري، وأيمن بهجت قمر، وعمرو مصطفى ومحمد الهادى ووليد سعد وأمير طعيمة، ورضا زايد، وسامح كريم، ومودي سعيد رمضان محمد، وأسامة مصطفى، وخالد أمين، وأحمد علاء الدين.