وليد أزارو يخضع لفحص طبي لحسم موعد عوته لتدريبات الأهلي

يخضع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي غدا، قبل انطلاق تدريبات الفريق، في إطار الاستعداد لمواجهة بتروجت يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.



ويعاني وليد أزارو من وجود تورم في وجه القدم؛ حيث يؤدي اللاعب تدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة، ويخضع لفحص طبي أخير غدا الخميس، لحسم موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.



ويواصل الأهلي تدريباته صباح غد الخميس، استعدادا لمواجهة بتروجت المقرر لها مساء السبت المقبل في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري.



من جهة أخرى، يجري ثنائي الأهلي محمد نجيب وصلاح محسن، أشعة في وقت لاحق اليوم الأربعاء، للاطمئنان على إصابتهما، وتحديد موعد عودتهما للتدريبات الجماعية.



ويعاني محمد نجيب من إصابة في الركبة، والتي أجرى على إثرها جراحة الغضروف؛ حيث سيخضع اللاعب لفحص طبي غدا الخميس، لحسم موقفه من البدء في تدريبات الجري في حال تحسن حالته.



أما صلاح محسن فتعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة في لقاء الأهلي أمس أمام المقاولون العرب، ولم يستكمل اللقاء، ومن المقرر أن يخضع لفحص طبي مساء اليوم لتحديد حجم الإصابة والفترة التي سيغيبها عن الملاعب.



يذكر أن الأهلي سيدخل معسكرا مغلقا بعد غد الجمعة، في السويس، استعدادا لمواجهة بتروجت.