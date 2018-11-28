"مسار إجبارى" تصور ألبومها الجديد على طريقة تامر حسني

تستعد فرقة مسار إجباري لإعادة إطلاق ألبومها الجديد "الألبوم" بشكل مصور، بعد طرحه خلال الأيام الماضية عبر موقع وتطبيق الأغنيات الشهير "أنغامي".



ومن المقرر أن تطرح الفرقة أغنيات الألبوم بالكامل والذي يحتوى على 10 أغنيات على طريقة فيديو كليب، وذلك بعد غد الجمعة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، على غرار ألبوم "عيش بشوقك" للمطرب تامر حسني والذي قام بطرحه كاملا بطريقة مصورة.



"مسار إجبارى" فريق سكندرى اختار أعضاء الفريق هذا الاسم الساخر تعبيرًا منهم على اعتراضهم على القيود التى يفرضها المجتمع، تأسس 2005، وبدأ 2007 فى الاشتراك فى العديد من المهرجانات الدولية، حيث شارك فى عدة مهرجانات فى مالطا، إيطاليا، تركيا ومقدونيا، كما شارك فى مهرجانات عربية فى الكويت والإمارات العربية وتنزانيا.