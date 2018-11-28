جزار يعتدي بالضرب على طبيب بيطري خلال كشفه على مواشي في البحيرة

أصيب طبيب بيطري إثر تعدي أحد الجزارين عليه أثناء ممارسة مهام عمله بالكشف على المواشي المذبوحة بمدينة دمنهور بالبحيرة.



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من الدكتور حسني عباسي مدير مديرية الطب البيطري، يفيد بتعدي أحد الجزارين بمدينة دمنهور، على الدكتور "سالم شعبان"، أثناء ممارسة مهام عمله.



وقال الدكتور حسني عباسي مدير المديرية، إنه وجه الشئون القانونية بالمديرية بإتخاذ كافة الإجراءات تجاه الجزار المتعدي، لافتا أنه تم تحرير المحضر رقم 31941 بمركز شرطة دمنهور.



وأعلن عباسي، أنه تقرر إيقاف الجزار المعتدي لمدة شهر من قبل المديرية طبقا للقانون، وتم إعداد مذكرة تفصيلية ومخاطبة محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، لمنع المذكور من دخول المجزر لمدة سنة؛ تمهيدا لإيقافه نهائيا وذلك طبقا للقانون.



وأكد عباسي، أن مديرية الطب البيطري بالبحيرة لن تترك حق الزميل بل تقف خلفه وبكل حزم وإصرار لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.