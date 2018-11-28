ارتفاع واردات النفط الأمريكية مع استقرار الإنتاج عند مستوى قياسي

شهد إنتاج الولايات المتحدة من النفط استقرارا للمرة الثانية على التوالي خلال الأسبوع الماضي، ليظل ثابتًا عند أعلى مستوى في تاريخه مع زيادة الواردات الأمريكية من الخام.



وكشف التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية والصادر اليوم الأربعاء، أن إنتاج النفط بالولايات المتحدة استقر عند مستوى 11.700 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر الجاري وهي نفس مستويات الأسبوع السابق له.



ويعتبر الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة عند هذا المستوى هو الأعلى في تاريخه من حيث الأرقام الأسبوعية.



ووفقًا للتقرير، فإن صادرات الولايات المتحدة من النفط ارتفعت بمقدار 473 ألف برميل يوميًا في الأسبوع الماضي لتصل إلى 2.44 مليون برميل يوميًا.



كما ارتفعت الواردات الأمريكية من النفط بمقدار 608 ملايين ألف برميل يوميًا لتسجل في الأسبوع الماضي مستوى 8.16 مليون برميل يوميًا.



ومع صعود صادرات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنقضي لكن بوتيرة أقل من الواردات، فإن صافي الواردات من الخام شهد زيادة قدرها 135 ألف برميل يوميًا لتصعد إلى 5.72 مليون برميل يوميًا.



وبالنسبة لمخزونات النفط الأمريكية، فتواصل الصعود للأسبوع العاشر على التوالي بارتفاع قدره 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنقضي لتصل إلى 450.5 مليون برميل في حين هبطت مخزونات البنزين بالولايات المتحدة.



وتراجع خام "برنت" بنحو 0.2% إلى 60.11 دولار للبرميل في حين صعد خام "نايمكس" بنسبة هامشية 0.08% ليسجل 51.60 دولار للبرميل.