اللجنة الرياضية بـ"الوفد" تناقش خطة عملها في أولى اجتماعاتها (صور)

عقدت اللجنة الرياضية بحزب الوفد، اجتماعها الأول، وذلك بحضور فيصل الجمال أمين صندوق الحزب، وهشام يكن، علاء الوتيدى، حسام الغرباوى، عماد يونس، أكرم عبد الغنى، المعلق الرياضي محمد السباعي، الدكتور عبد اللطيف صبحي، محمد الأتربى، أحمد عبدالله، عماد زكى، كما حضر عباس حزين، عبد العظيم الباسل، أعضاء الهيئة العليا، فيصل الجمال أمين صندوق الحزب، وممدوح دسوقي مدير المركز الإعلامي.



وناقشت اللجنة خلال الاجتماع العديد من الأنشطة والفعاليات التي سوف تقوم بها خلال الفترة القادمة والتي تهتم بالشارع الرياضي المصري.

