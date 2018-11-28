القاهرة : الأربعاء 28 نوفمبر 2018
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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28/11/2018| مشاهدة مباراة ليفربول liverpool vs psg في دوري أبطال أوروبا
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تشكيل فريق باريس سان جيرمان في مباراة اليوم في دوري أبطال أوروبا
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تشكيل فريق ليفربول في مباراة اليوم ضد باريس سان جيرمان
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الان لايف HD| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم 29-11-2018

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مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| تردد القنوات المفتوحة الناقلة| بث مباشر مباراة liverpool vs psg يلاشوت
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مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر
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بين سبورت LIVE| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر (liverpool vs psg) | محمد صلاح بث مباشر YouTube |كورة ستار| كورة لايف HD
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مواجهة نارية في حديقة الأمراء| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم 28-11-2018 | يلا شوت| بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان
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بين سبورت LIVE| مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم| ليفربول ضد باريس سان جيرمان قمة دوري الأبطال
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بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28-11-2018| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان (liverpool vs psg)
الكابتن
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:43 م

بث مباشر ( صلاح ) .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا اليوم 28-11-2018

بث مباشر ( صلاح )
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بث مباشر ( صلاح ) .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا اليوم 28-11-2018
يسعى النجم المصري محمد صلاح المحترف فى نادي ليفربول الإنجليزي لزيارة شباك الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون للمرة الأولى فى مسيرته.

ويحل ليفربول ضيفًا على باريس سان جيرمان الفرنسي في العاشرة مساء اليوم الأربعاء بملعب "حديقة الأمراء"، بالعاصمة الفرنسية "باريس"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.


بث مباشر ( صلاح ) .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا اليوم 28-11-2018

محمد صلاح لم يتمكن من زيارة شباك بوفون على مدار خمس مواجهات جمعتهما في الملاعب الإيطالي، حيث كان بوفون يتولى حماية عرين يوفنتوس، بينما ارتدى اللاعب المصري قميص ناديي فيورنتينا وروما.

بث مباشر ( صلاح ) .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا اليوم 28-11-2018

وكان بوفون غاب عن المشاركة في مباراة الدور الأول التي جمعت بين ناديي ليفربول وباريس سان جيرمان بملعب "آنفيلد"، والتي انتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 3 – 2، بسبب الإيقاف، فيما كشف توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن مشاركة الحارس الإيطالي في موقعة "حديقة الأمراء".

بث مباشر ( صلاح ) .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا اليوم 28-11-2018

المواجهة الأولى بين محمد صلاح وبوفون تعود إلى مسابقة الدوري الايطالي موسم 2014 – 2015، عندما التقى فيورنتينا مع يوفنتوس ضمن منافسات الجولة الـ33 وهي المباراة التي انتهت بفوز يوفنتوس بنتيجة 3 – 2.

أما آخر مواجهة فتعود لموسم 2016 – 2017 بمسابقة الدوري الإيطالي عندما تغلب روما على يوفنتوس بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما بملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من منافسات البطولة، حيث اكتفى محمد صلاح بصناعة هدف وحيد في المباراة.

بث مباشر ( صلاح ) .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا اليوم 28-11-2018


وفي نفس التوقيت يلتقى نابولي مع النجم الأحمر على ملعب سان باولو، ويتقاسم ليفربول ونابولى ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، ويأتى باريس سان جيرمان في المركز الثالث بـ5 نقاط، وأخيرا النجم الأحمر بـ4 نقاط.

بث مباشر ( صلاح ) .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا اليوم 28-11-2018

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