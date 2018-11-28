محافظ الإسكندرية يكرم طالبة جمال الدين الأفغاني بالجمرك

أصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، تعليماته لتكريم الطالبة روان علي فايد، المقيّدة بالفصل الملحق لضعاف السمع بمدرسة جمال الدين الأفغاني، لحصولها على المركز الأول في مسابقة الروبوت، على أن يتم تكريمها في مكتبه بديوان المحافظة.



جاء ذلك أثناء تفقد محافظ الإسكندرية، وآمال عبدالظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم، مدرسة جمال الدين الأفغاني بإدارة الجمرك التعليمية، بحضور اللواء حمدي الحشّاش، سكرتير عام مساعد المحافظة والنائب محمد الكوراني عضو مجلس النواب وعبدالعاطي التمساح مدير عام الإدارة وأحمد عثمان وكيل الإدارة، وذلك للاطمئنان على سير وانتظام العملية التعليمية وتقديم الدعم اللازم لجميع المؤسسات والمنشآت التعليمية.



وأشاد قنصوة بمعامل المدرسة ومعدل الكثافات داخل الفصول، وحث الطالبات على بذل الجهد والتفكير بشكل علمي لتحقيق التفوق والوصول لأعلى درجات التميز.



من جهتها، أشارت آمال عبدالظاهر إلى أن المحافظة تقدم كل الدعم للتعليم، وأن الدكتور قنصوة يضع التعليم على رأس أولوياته. فالتعليم هو ركيزة تقدم الأمم وعنوان رُقيّها.