القاهرة : الأربعاء 28 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:18 م

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28/11/2018| مشاهدة مباراة ليفربول liverpool vs psg في دوري أبطال أوروبا
05:11 م

تشكيل فريق باريس سان جيرمان في مباراة اليوم في دوري أبطال أوروبا
05:06 م

تشكيل فريق ليفربول في مباراة اليوم ضد باريس سان جيرمان
04:35 م

العارف.. زعيم أكبر طائفة بوذية فى فيتنام بعد اعتناقه الإسلام: وجدت الله فى حضرة الصوفيين
03:46 م

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| كورة ستار | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا
03:44 م

الان لايف HD| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم 29-11-2018

03:40 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| تردد القنوات المفتوحة الناقلة| بث مباشر مباراة liverpool vs psg يلاشوت
03:36 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر
02:17 م

بين سبورت LIVE| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر (liverpool vs psg) | محمد صلاح بث مباشر YouTube |كورة ستار| كورة لايف HD
01:55 م

مواجهة نارية في حديقة الأمراء| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم 28-11-2018 | يلا شوت| بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان
01:45 م

بين سبورت LIVE| مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم| ليفربول ضد باريس سان جيرمان قمة دوري الأبطال
03:51 ص

بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28-11-2018| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان (liverpool vs psg)
محافظات
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:39 م

محافظ الإسكندرية يكرم طالبة جمال الدين الأفغاني بالجمرك

محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - هبه عويضه
dostor.org/2415021

أصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، تعليماته لتكريم الطالبة روان علي فايد، المقيّدة بالفصل الملحق لضعاف السمع بمدرسة جمال الدين الأفغاني، لحصولها على المركز الأول في مسابقة الروبوت، على أن يتم تكريمها في مكتبه بديوان المحافظة.

جاء ذلك أثناء تفقد محافظ الإسكندرية، وآمال عبدالظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم، مدرسة جمال الدين الأفغاني بإدارة الجمرك التعليمية، بحضور اللواء حمدي الحشّاش، سكرتير عام مساعد المحافظة والنائب محمد الكوراني عضو مجلس النواب وعبدالعاطي التمساح مدير عام الإدارة وأحمد عثمان وكيل الإدارة، وذلك للاطمئنان على سير وانتظام العملية التعليمية وتقديم الدعم اللازم لجميع المؤسسات والمنشآت التعليمية.

وأشاد قنصوة بمعامل المدرسة ومعدل الكثافات داخل الفصول، وحث الطالبات على بذل الجهد والتفكير بشكل علمي لتحقيق التفوق والوصول لأعلى درجات التميز.

من جهتها، أشارت آمال عبدالظاهر إلى أن المحافظة تقدم كل الدعم للتعليم، وأن الدكتور قنصوة يضع التعليم على رأس أولوياته. فالتعليم هو ركيزة تقدم الأمم وعنوان رُقيّها.

محافظ الإسكندرية يكرم طالبة جمال الدين الأفغاني بالجمرك
محافظ الإسكندرية يكرم طالبة جمال الدين الأفغاني بالجمرك
محافظ الإسكندرية يكرم طالبة جمال الدين الأفغاني بالجمرك
اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

منذ اسبوع

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»

منذ أقل من شهر

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

منذ أقل من شهرين

مظاهرات بمحيط "الحي الإماراتي" ببورسعيد بعد إصابة 4 أطفال باختناقات

منذ أقل من شهرين

خلطة منال.. النجاح على طريقة محافظ دمياط

منذ أقل من شهرين

بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابي حادث كوم النور إلى 18

الآن

"الداخلية": الإفراج عن 578 سجينًا بموجب عفو رئاسي

حبس حداد قتل طفلاً بعد فشله فى اغتصابه بكرداسة

قمة دوري أبطال أوروبا| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر

محمد الباز يفضح تورط "إخوان باريس" فى تخريب فرنسا خلال "90 دقيقة"

ads
الأكثر قراءة

التحرى عن سيدة جمعت بين زوجين فى وقت واحد بحلوان

liverpool vs psg| مشاهدة مباراة ليفربول وبس اس جي اليوم 28-11-2018 بث مباشر

حقيقة زواج أحمد عز سرًا من منى مكاوى

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ألبومات الصور

اعرف الذهب الحقيقي من المغشوش فى 3 خطوات (صور)

بشويش نمد الإيدين.. ياللي أنت جنبي أنت فين (شبورة)

الصحة تعلن استراتيجية مكافحة التبغ

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

نجم الساعة

المُلهم.. زياد الرحباني: ألحاني «وحي من الله».. أزمتي مع فيروز انتهت بـ«مكالمة».. وألبوم معها قريبًا

الأكثر قراءة

التحرى عن سيدة جمعت بين زوجين فى وقت واحد بحلوان

liverpool vs psg| مشاهدة مباراة ليفربول وبس اس جي اليوم 28-11-2018 بث مباشر

حقيقة زواج أحمد عز سرًا من منى مكاوى

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ads
كشكول

فلسفة ومبادئ وأهداف مجلس الأمناء والآباء والمعلمين

انطلاق الامتحانات التجريبية لطلاب جامعة الأزهر

اجتماع بالفيوم الأزهرية للتدريب على امتحانات الصف الأول الثانوى

المجلس الثقافي البريطاني يزور معاهد الإسكندرية الأزهرية

أخصائية تخاطب توضح لـ«كشكول» طرق علاج الطفل المصاب بفرط الحركة

الأمصار

وفاة 4 مهاجرين دهسًا أسفل قطار في اليونان

السعودية تستعرض أحدث طائرتها

لحظة بلحظة مشاهدة لقاء ليفربول وباريس سان جيرمان HD بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان - كورة HD

بسبب خلافات كيت وميجان.. الأمير هاري وزوجته يتركان قصر كينستجتون

سفير مصر إلى بكين للأمصار: الصين وجدت في بلادنا أرض خصبة لاستثماراتها

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

ميسرة يروّج لمراتب والده بكفر الشيخ: "شايف النطة دي.. جرّب"

"التطريز البدوي".. تقاليد تتحدى الزمان وسمة من سمات سيناء

"جداريات الأسمرات".. بين الهوية المصرية وأصالة التراث

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

البدناء أكثر عرضة للأمراض النفسية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎