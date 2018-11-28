القاهرة : الأربعاء 28 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:18 م

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28/11/2018| مشاهدة مباراة ليفربول liverpool vs psg في دوري أبطال أوروبا
05:11 م

تشكيل فريق باريس سان جيرمان في مباراة اليوم في دوري أبطال أوروبا
05:06 م

تشكيل فريق ليفربول في مباراة اليوم ضد باريس سان جيرمان
04:35 م

العارف.. زعيم أكبر طائفة بوذية فى فيتنام بعد اعتناقه الإسلام: وجدت الله فى حضرة الصوفيين
03:46 م

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| كورة ستار | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا
03:44 م

الان لايف HD| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم 29-11-2018

03:40 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| تردد القنوات المفتوحة الناقلة| بث مباشر مباراة liverpool vs psg يلاشوت
03:36 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر
02:17 م

بين سبورت LIVE| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر (liverpool vs psg) | محمد صلاح بث مباشر YouTube |كورة ستار| كورة لايف HD
01:55 م

مواجهة نارية في حديقة الأمراء| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم 28-11-2018 | يلا شوت| بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان
01:45 م

بين سبورت LIVE| مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم| ليفربول ضد باريس سان جيرمان قمة دوري الأبطال
03:51 ص

بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28-11-2018| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان (liverpool vs psg)
الثقافة
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:38 م

قصور الثقافة تحتفل بعيد الطفولة

قصور الثقافة تحتفل
حسام الضمراني
dostor.org/2415018

نظمت الإدارة العامة للجمعيات الثقافية احتفال أعياد الطفولة بمكتبة عرب المحمدي، بحضور الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، الدكتور محمد عبد المعطي، الدكتورمصطفي سليم، والفنانات سحر رامي، وعزة لبيب، سحر نوح، بالإضافة لعدد كبير من طلاب المدارس التابعة للإدارات التعليمية (الوايلي، حدائق القبة، وجنوب القاهرة، الزيتون)، وفي بداية الاحتفال افتتح الحضور معرض للجمعية المصرية للكاريكاتير، ثم تفقدوا ورش رسم وتلوين وحكي القصص للطلاب، جاء ذلك بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والجمعية العربية للعلوم والثقافة والتنمية، وبمشاركة الجمعية المصرية للكاريكاتير.

أعقب ذلك إلقاء كلمات لكل من ممدوح أبو يوسف رئيس الإدارة المركزية للشؤون الثقافية الذي رحب بالضيوف وقدم ترحيب الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة وتطلعه لحضور الاحتفال لولا ظروف طلرئة حالت دون ذلك، وفي كلمته ابدي الكاتب الكبير يعقوب الشاروني سعادته بهذا الاحتفال الكبير بحضور هذا الكم من الطلاب، مشيرا أن أعياد الطفولة في مصر بدأت من عام 1979 مع صدور ميثاق حقوق الطفل الذي تزامن مع الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل، وطالب وزارة الثقافة بكل قطاعاتها الاهتمام بالطفل.

تلى ذلك تكريم الكاتب يعقوب الشاروني، الدكتور محمد عبد المعطي، الدكتورمصطفي نصر، والفنانات سحر رامي، وعزة لبيب، سحر نوح، بإهدائهم شهادات التقدير من الهيئة العامة لقصور الثقافة، والجمعية العربية للعلوم والثقافة والتنمية، بالإضافة لكتاب " مسرح الطفل المعاصر بين التربوية والجمالية" تأليف الدكتور محمد عبد المعطي من إصدارات قصور الثقافة في سلسلة إصدارات عامة، بجانب توزيع مجلة قطر الندي علي الطلاب، وفي ختام الاحتفال قدمت الدكتور هالة الشاروني حكاية علمية عن دورة حياة دودة القز، بالإضافة لحكاية ذات الرداء الأحمر وذلك باستخدام العرائس، ثم قدمت رحمة محجوب مسرح عرائس لحكاية من حكايات ماما ستو.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ أقل من شهرين

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

منذ أقل من شهرين

أنيس الكبار.. يوسف القعيد: والدى كان يريدنى محاميًا لكننى خنته

منذ 3 شهر

بعد وفاة ناجي شاكر.. ما مصير الدمية "ريحانة"؟

منذ 3 شهر

الولى.. الشخصيات الحقيقية لأبطال مصطفى حسين

منذ 3 شهر

تمثال فاتن حمامة ينتظر قرار «الثقافة» بوضعه فى الأوبرا

الآن

"الداخلية": الإفراج عن 578 سجينًا بموجب عفو رئاسي

حبس حداد قتل طفلاً بعد فشله فى اغتصابه بكرداسة

قمة دوري أبطال أوروبا| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر

محمد الباز يفضح تورط "إخوان باريس" فى تخريب فرنسا خلال "90 دقيقة"

ads
الأكثر قراءة

التحرى عن سيدة جمعت بين زوجين فى وقت واحد بحلوان

liverpool vs psg| مشاهدة مباراة ليفربول وبس اس جي اليوم 28-11-2018 بث مباشر

حقيقة زواج أحمد عز سرًا من منى مكاوى

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ألبومات الصور

اعرف الذهب الحقيقي من المغشوش فى 3 خطوات (صور)

بشويش نمد الإيدين.. ياللي أنت جنبي أنت فين (شبورة)

الصحة تعلن استراتيجية مكافحة التبغ

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

نجم الساعة

المُلهم.. زياد الرحباني: ألحاني «وحي من الله».. أزمتي مع فيروز انتهت بـ«مكالمة».. وألبوم معها قريبًا

الأكثر قراءة

التحرى عن سيدة جمعت بين زوجين فى وقت واحد بحلوان

liverpool vs psg| مشاهدة مباراة ليفربول وبس اس جي اليوم 28-11-2018 بث مباشر

حقيقة زواج أحمد عز سرًا من منى مكاوى

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ads
كشكول

فلسفة ومبادئ وأهداف مجلس الأمناء والآباء والمعلمين

انطلاق الامتحانات التجريبية لطلاب جامعة الأزهر

اجتماع بالفيوم الأزهرية للتدريب على امتحانات الصف الأول الثانوى

المجلس الثقافي البريطاني يزور معاهد الإسكندرية الأزهرية

أخصائية تخاطب توضح لـ«كشكول» طرق علاج الطفل المصاب بفرط الحركة

الأمصار

وفاة 4 مهاجرين دهسًا أسفل قطار في اليونان

السعودية تستعرض أحدث طائرتها

لحظة بلحظة مشاهدة لقاء ليفربول وباريس سان جيرمان HD بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان - كورة HD

بسبب خلافات كيت وميجان.. الأمير هاري وزوجته يتركان قصر كينستجتون

سفير مصر إلى بكين للأمصار: الصين وجدت في بلادنا أرض خصبة لاستثماراتها

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

ميسرة يروّج لمراتب والده بكفر الشيخ: "شايف النطة دي.. جرّب"

"التطريز البدوي".. تقاليد تتحدى الزمان وسمة من سمات سيناء

"جداريات الأسمرات".. بين الهوية المصرية وأصالة التراث

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

البدناء أكثر عرضة للأمراض النفسية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎