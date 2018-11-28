قصور الثقافة تحتفل بعيد الطفولة

نظمت الإدارة العامة للجمعيات الثقافية احتفال أعياد الطفولة بمكتبة عرب المحمدي، بحضور الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، الدكتور محمد عبد المعطي، الدكتورمصطفي سليم، والفنانات سحر رامي، وعزة لبيب، سحر نوح، بالإضافة لعدد كبير من طلاب المدارس التابعة للإدارات التعليمية (الوايلي، حدائق القبة، وجنوب القاهرة، الزيتون)، وفي بداية الاحتفال افتتح الحضور معرض للجمعية المصرية للكاريكاتير، ثم تفقدوا ورش رسم وتلوين وحكي القصص للطلاب، جاء ذلك بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والجمعية العربية للعلوم والثقافة والتنمية، وبمشاركة الجمعية المصرية للكاريكاتير.



أعقب ذلك إلقاء كلمات لكل من ممدوح أبو يوسف رئيس الإدارة المركزية للشؤون الثقافية الذي رحب بالضيوف وقدم ترحيب الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة وتطلعه لحضور الاحتفال لولا ظروف طلرئة حالت دون ذلك، وفي كلمته ابدي الكاتب الكبير يعقوب الشاروني سعادته بهذا الاحتفال الكبير بحضور هذا الكم من الطلاب، مشيرا أن أعياد الطفولة في مصر بدأت من عام 1979 مع صدور ميثاق حقوق الطفل الذي تزامن مع الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل، وطالب وزارة الثقافة بكل قطاعاتها الاهتمام بالطفل.



تلى ذلك تكريم الكاتب يعقوب الشاروني، الدكتور محمد عبد المعطي، الدكتورمصطفي نصر، والفنانات سحر رامي، وعزة لبيب، سحر نوح، بإهدائهم شهادات التقدير من الهيئة العامة لقصور الثقافة، والجمعية العربية للعلوم والثقافة والتنمية، بالإضافة لكتاب " مسرح الطفل المعاصر بين التربوية والجمالية" تأليف الدكتور محمد عبد المعطي من إصدارات قصور الثقافة في سلسلة إصدارات عامة، بجانب توزيع مجلة قطر الندي علي الطلاب، وفي ختام الاحتفال قدمت الدكتور هالة الشاروني حكاية علمية عن دورة حياة دودة القز، بالإضافة لحكاية ذات الرداء الأحمر وذلك باستخدام العرائس، ثم قدمت رحمة محجوب مسرح عرائس لحكاية من حكايات ماما ستو.