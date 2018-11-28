محافظ الإسكندرية يبحث مع السفير الهندي تعزيز العلاقات الثنائية

بحث محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، اليوم، مع سفير الهند لدى القاهرة، راهوال كواليشيرايث، سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين وخاصة في المجالات البيئية المختلفة.

ورحب محافظ الإسكندرية بالسفير الهندي، مشيدا بتطور العلاقات الاقتصادية بين الهند ومصر في مختلف المجالات وخاصة العلاقات الاستثمارية والتجارة الثنائية بين الجانبين والتي شهدت نموا وتطورا إيجابيا.

وأكد قنصوة - بحسب بيان لمحافظة الإسكندرية اليوم - أهمية تعزيز العلاقات مع الجانب الهندي، فيما يخص المشروعات التي تقام بالإسكندرية، وخاصة في المجال التكنولوجي.

وأوضح أن الإسكندرية تملك العديد من المقومات المتميزة، التي توفر بيئة جيدة للعمل بالتوازي في المشروعات القريبة والمتوسطة وبعيدة الأمد، وأن المحافظة واعدة ولديها العديد من المقومات التي تشجع على الاستثمار بها.

من جانبه أعرب السفير الهندي عن رغبته في زيادة وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، موضحا أن العلاقات تشهد تطورا ملحوظا في كافة المجالات.

وأشار السفير إلى برنامج (الهند علي ضفاف النيل) الذي يضم عروضا للرقص التقليدي والموسيقي الشعبية وإقامة العديد من الندوات عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحا أن هذا المشروع من شأنه تعزيز العلاقات بين البلدين ومد جسور جديدة للتبادل الثقافي والتواصل بين الشعبين.