الاتحاد الأوروبي يعرب عن استعداده لتسهيل الحوار في أفغانستان

عبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اليوم الأربعاء، عن استعداد الاتحاد للعب دور في تسهيل الحوار في أفغانستان من أجل تحسين فرص السلام في هذا البلد.

وقالت موجيريني في مداخلة لها على هامش المؤتمر الدولي لصالح أفغانستان، اليوم في جنيف: "إن الحوار يجب أن يكون موسعًا ويشمل الإصلاح وإعادة الاندماج، يمكننا أن نكون شركاء لجميع البلدان في المنطقة"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وخلال هذا المؤتمر الذي يحضره أيضًا من الجانب الأوروبي مفوض شئون التنمية نيفين ميميكا، تم الإعلان عن قرار المفوضية تقديم حزمة مالية بقيمة 474 مليون يورو لدعم بناء الدولة وإصلاح القطاع العام والصحة في أفغانستان، كما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة أفغانستان على معالجة تحديات مثل الهجرة والنزوح.

ومن المقرر أن تُوزع حزمة المساعدات الأوروبية على برامج محددة ومنفصلة تقودها الحكومة الأفغانية لإصلاح القطاعين العام والخاص ومحاربة الفساد وتعزيز الخدمات الأساسية، كما يعمل الاتحاد الأوروبي من خلال برامجه المتعددة في أفغانستان على تحسين المناخ الانتخابي في البلاد في أفق الاستحقاق الرئاسي والمحلي العام القادم.