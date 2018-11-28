«يلا شوت لايف» مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11 كورة لايف اون لاين | Bein Sport 3 HD | Yalla sHoot

تقام اليوم الأربعاء 28 من شهر نوفمبر، مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، على ملعب حديقة الأمراء، بالجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".





ويحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط خلف نابولي الإيطالي الذي يمتلك نفس الرصيد، لكن يتفوق نابولي في المواجهات المباشرة، بينما يأتي باريس سان جيرمان ثالثا برصيد 5 نقاط.





«يلا شوت لايف» مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11 كورة لايف اون لاين | Bein Sport 3 HD | Yalla sHoot









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Polsat Sport Premium 1 HD مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر 28-11-2018 دوري ابطال أوروبا موعد المباراة : 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 9:00 مساءاً بتوقيت مصر . 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 10:00 مساءاً بتوقيت العراق . 9:00 مساءاً بتوقيت السودان . 10:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 8:00 مساءاً بتوقيت تونس . 8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 8:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 10:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 10:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 10:00 مساءاً بتوقيت قطر. 7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





ويشارك اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي في المبارة بعد تألقه مع الفريق خلال الفقرة الأخيرة.





«يلا شوت لايف» مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11 كورة لايف اون لاين | Bein Sport 3 HD | Yalla sHoot