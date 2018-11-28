«يلا شوت لايف» مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11 كورة لايف اون لاين | Bein Sport 3 HD | Yalla sHoot
مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر 28-11-2018 دوري ابطال أوروبا
موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان
مباراة ليفربول (محمد صلاح) وباريس سان جيرمان موعدك معها سيكون اليوم الأربعاء الموافق 28-11-2018
مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر 28-11-2018 دوري ابطال أوروبا
ملعب المباراة: ملعب حديقة الأمراء
مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر 28-11-2018 دوري ابطال أوروبا
القنوات الناقلة للمباراة
beIN SPORTS HD 1
RTS Deux
RSI LA 2
BT Sport 2 / HD
Ziggo Sport Select HD
Varzish Sport HD
RMC Sport 1
Polsat Sport Premium 1 HD
مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر 28-11-2018 دوري ابطال أوروبا
موعد المباراة :
10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
9:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
10:00 مساءاً بتوقيت العراق .
9:00 مساءاً بتوقيت السودان .
10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
8:00 مساءاً بتوقيت تونس .
8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
10:00 مساءاً بتوقيت قطر.
7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .