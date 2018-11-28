المشدد 3 سنوات لنائب محافظ الشرقية الأسبق

قضت محكمة جنايات الزقازيق، الأربعاء، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، بالسجن المشدد 3 سنوات على محمد عزت نائب محافظ الشرقية الأسبق؛ لانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية وترويجه منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة.



ترجع وقائع القضية إلى عام 2013 حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط نائب محافظ الشرقية الأسبق، وبحوزته منشورات تحريضية على العنف ضد القوات المسلحة والشرطة المدنية ومؤسسات الدولة وتعطيل الدستور وإثارة العنف بين المواطنين فتم القبض عليه وإحالته للنيابة، والتي قدمته لمحكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.