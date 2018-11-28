الجيزة: تنفيذ إصلاحات نصف سنوية لمحطة مياه أبوالنمرس

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي لأعمال الإصلاح نصف السنوية بمحطة مياه أبوالنمرس المرشحة وذلك لرفع كفاءة العمل وتفادى حدوث أية أعطال.



وأوضحت الشركة أنه ولسرعة الانتهاء من الأعمال، ستضطر لقطع المياه عن بعض المناطق بمركز ومدينة أبوالنمرس وهى (بنى يوسف، زاوية أبومسلم، ترسا، عرب التل، الحرانية، الملاءة، الريغة، فرع كامل، شارع 6 أكتوبر)، وذلك لمدة 24 ساعة اعتبارًا من الساعة الـ 6 مساء غد الجمعة وحتى الساعة الـ 6 مساء بعد غد السبت.



ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الانتهاء من الأعمال، على أن يتم توفير سيارات لنقل مياه الشرب النقية لسد حاجة المواطنين بالمناطق المتأثرة بالانقطاع.



وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين ومسئولي المنشآت والمصالح الحكومية والخاصة، ضرورة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، كما أنه تم تخصيص رقم طوارئ 125 لطلب سيارات مياه الشرب وللشكوى في هذا الشأن.