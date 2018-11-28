رئيس الأكاديمية العربية يبحث مع وفد USAID سبل التعاون

بحث رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار، الأربعاء، مع وفد من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية "USAID" برئاسة ريبيكا لاتوراكا، نائب مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية سبل تعزيز التعاون بين الجانبين والبرامج الاكاديمية المشتركة.



كما تم بحث أوجه التعاون المختلفة بين الأكاديمية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية في عدة مجالات تتعلق بالتعليم والتدريب من خلال البرامج المشتركة مما يسهم فى مد جسور التعاون بين الاكاديمية والوكالة.



يأتي ذلك بينما التقى وفد الوكالة الأمريكية للتنمية بطلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعين لبرنامج هيئة المعونة الأمريكية، حيث دارت الاحاديث الودية بين الطلاب ووفد الوكالة الامريكية، واشادت السيدة "ريبيكا لاتوراكا " - نائب مدير الوكالة بما تقدمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من جهود دؤوبة في النهوض بالعملية التعليمية من خلال تقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة للطلاب لمواصلة عملهم على النحو الأمثل.



وحرص الوفد على القيام بجولة تفقدية بمقر الأكاديمية، رافقهم خلالها الدكتور عمرو ماجد الحلو مدير مركز الأتفاقيات والعلاقات الدولية ـ حيث عبر وفد الوكالة الامريكية للتنمية الدولية عن إعجابه بالبيئة التعليمية وكذا بما يضمه هذا الصرح العلمي المتميز.



في ختام الزيارة، قدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار درعًا تذكاريًا من الأكاديمية لـ"ريبيكا لاتوراكا، نائب مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والوفد المرافق لها تقديرًا لزيارتها لمقر الأكاديمية في ابي قير بالإسكندرية.