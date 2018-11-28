الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:34 م
كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان | Yalla Shoot كورة لايف اون لاين لايف بدون تقطيع
dostor.org/2415003
يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفا ثقيلا على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، فى المباراة التى تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان | Yalla Shoot كورة لايف اون لاين لايف بدون تقطيع
يلتقي مساء اليوم الاربعاء فريقا ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح مع باريس سان جيرمان في مواجهة من العيار الثقيل على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الخامسة للدوري الأوروبي .
مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر 28-11-2018 دوري ابطال أوروبا
المباراة المرتقبة يستضيف خلالها بطل الدوري الفرنسي بقيادة نيمار ومبابي وكافاني محمد صلاح ورفاقه، في لقاء يبحث خلاله الفريقان عن تحقيق نتيجة قوية.
كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان | Yalla Shoot كورة لايف اون لاين لايف بدون تقطيع
مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر 28-11-2018 دوري ابطال أوروبا
موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان
مباراة ليفربول (محمد صلاح) وباريس سان جيرمان موعدك معها سيكون اليوم الأربعاء الموافق 28-11-2018
مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر 28-11-2018 دوري ابطال أوروبا
ملعب المباراة: ملعب حديقة الأمراء
كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان | Yalla Shoot كورة لايف اون لاين لايف بدون تقطيع
مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر 28-11-2018 دوري ابطال أوروبا
القنوات الناقلة للمباراة
beIN SPORTS HD 1
RTS Deux
RSI LA 2
BT Sport 2 / HD
Ziggo Sport Select HD
Varzish Sport HD
RMC Sport 1
Polsat Sport Premium 1 HD
مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر 28-11-2018 دوري ابطال أوروبا
موعد المباراة :
10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
9:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
10:00 مساءاً بتوقيت العراق .
9:00 مساءاً بتوقيت السودان .
10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
8:00 مساءاً بتوقيت تونس .
8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
10:00 مساءاً بتوقيت قطر.
7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان | Yalla Shoot كورة لايف اون لاين لايف بدون تقطيع