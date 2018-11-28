رئيس اتحاد الجودو: نجحنا في نشر اللعبة بمختلف المحافظات

اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد المصري للجودو، الميزانية السنوية وتقرير الحساب الختامي، في الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد بمدينة نصر.



وقال مطيع فخر الدين، رئيس اتحاد الجودو، إن الجمعية العمومية للاتحاد وافقت على جميع بنود جدول الأعمال، وجاءت المناقشات في جو هادئ من الديمقراطية البناءة التي تهدف إلى الصالح العام، خلال الاجتماع الذي حضره 42 عضوًا من أصل 65 لهم حق الحضور.



وأضاف فخر الدين، أن الاجتماع شهد أيضًا، التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للدورة الانتخابية 2017 2020 والذي عقد يوم 12 نوفمبر من العام الماضي، وما ورد به بالإضافة إلى النظر في المقترحات المقدمة من الهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية، ومنها تطوير خطة نشاط المنتخبات ناشئين وشباب.



واستعرض "فخر الدين"، إنجازات الاتحاد خلال الفترة التي تولي فيها المجلس الحالي، وأهمها التوسع في نشر اللعبة في مدن ومحافظات لم تعرف الجودو من قبل، حيث وصل عدد المقيدين بسجلات الاتحاد إلي 36 ألف لاعب ولاعبة في الأعمار المختلفة، بعد أن كان عددهم 11 ألف من بداية إنشاء الاتحاد حتى العام الماضي، ليقيد الاتحاد 25 ألف لاعب ولاعبة في أقل من عام، في إنجاز لم يحدث في أي اتحاد أوليمبي أو غير أوليمبي، مشيرًا إلى أن الاتحاد يسعى لإمداد الأندية، بالأدوات الرياضية للنهوض باللعبة بما يعود على المنتخبات الوطنية بالفائدة والنفع العام.