بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلاشوت

يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم، نظيره ليفربول الإنجليزي، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.





ويقود ليفربول الفرعون المصري محمد صلاح، حيث يحتل "الريدز" المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط خلف نابولي الإيطالي، الذي يمتلك نفس الرصيد، لكن يتفوق نابولي في المواجهات المباشرة، بينما يأتي باريس سان جيرمان ثالثا برصيد 5 نقاط.





على الجانب الآخر، يستعد نيمار دا سيلفا، والثنائي كيليان مبابي وإديسون كافاني، لقيادة هجوم الفريق الفرنسي.



