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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28/11/2018| مشاهدة مباراة ليفربول liverpool vs psg في دوري أبطال أوروبا
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تشكيل فريق باريس سان جيرمان في مباراة اليوم في دوري أبطال أوروبا
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تشكيل فريق ليفربول في مباراة اليوم ضد باريس سان جيرمان
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الان لايف HD| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم 29-11-2018

03:40 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| تردد القنوات المفتوحة الناقلة| بث مباشر مباراة liverpool vs psg يلاشوت
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مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر
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01:55 م

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بين سبورت LIVE| مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم| ليفربول ضد باريس سان جيرمان قمة دوري الأبطال
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بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28-11-2018| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان (liverpool vs psg)
الكابتن
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:27 م

بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلاشوت

بث مباشر مباراة ليفربول
dostor.org/2414998

يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم، نظيره ليفربول الإنجليزي، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويقود ليفربول الفرعون المصري محمد صلاح، حيث يحتل "الريدز" المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط خلف نابولي الإيطالي، الذي يمتلك نفس الرصيد، لكن يتفوق نابولي في المواجهات المباشرة، بينما يأتي باريس سان جيرمان ثالثا برصيد 5 نقاط.

على الجانب الآخر، يستعد نيمار دا سيلفا، والثنائي كيليان مبابي وإديسون كافاني، لقيادة هجوم الفريق الفرنسي.

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر 28-11-2018 دوري ابطال أوروبا

القنوات الناقلة للمباراة
beIN SPORTS HD 1
RTS Deux
RSI LA 2
BT Sport 2 / HD
Ziggo Sport Select HD
Varzish Sport HD
RMC Sport 1
Polsat Sport Premium 1 HD

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر 28-11-2018 دوري ابطال أوروبا

موعد المباراة :

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلاشوت


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