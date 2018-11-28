منظمة إنسانية نرويجية: الطريق المباشر لميناء الحديدة "مهدد"

قالت مسئولة في منظمة نروجية لمساعدة اللاجئين، الأربعاء، بباريس إن التحالف العسكري الداعم للحكومة اليمنية الذي تقوده الرياض والذي يحاصر ميناء الحديدة، لم يترك إلاّ طريقًا واحدًا مفتوحًا للميناء يمكنه إغلاقه في ساعتين.



ونبهت سوزي فان ميغين المسئولة في المجلس النروجي للاجئين، التي تتخذ في صنعاء مقرا لها أثناء زيارة لفرنسا، أنه إذا قطع هذا الطريق "لن تعود هناك أي إمكانية لتموين نحو 22 مليون يمني يعتمدون على يعبر من هذا الميناء".



وقالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن العمليات التجارية في ميناء الحديدة الذي يعبر منه نحو 70 بالمئة من الواردات اليمنية، تراجعت إلى النصف خلال الأسبوعين الماضيين؛ بسبب استئناف المعارك للسيطرة على هذا الميناء الكبير على البحر الأحمر.



وأوضحت ميغين أن قوات التحالف التي تقاتل المتمردين الحوثيين المتحصنين في الحديدة "حاصرت المدينة بالكامل، باستثناء طريق واحد يتجه شمالا".



وأضافت "أعتقد أن الطريق يبقى مفتوحا حتى مباحثات السلام التي قد تبدا قريبا في ستوكهولم (..) لكن إذا فشلت وتدهور الوضع، يمكن للتحالف السعودي الإماراتي أن يقطع هذا الطريق إلى قسمين ومن شأن ذلك أن يزيد الأوضاع سوءا".



وكثف المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيتث مؤخرا مباحثاته مع أطراف النزاع لاقناعها، بالمشاركة في مباحثات السلام بالسويد.



واعتبرت المسئولة الانسانية النروجية أنه "في الأثناء ليس من مصلحة السعوديين والإماراتيين السيطرة على مدينة الحديدة"، وهم "يراقبون الميناء ويعرفون كل ما يدخل إليه".



وحذرت من أنه إذا عزلت الحديدة عن باقي اليمن "لن يكون بإمكان أي ميناء أن يحل محله (ميناء الحديدة) بشكل ناجع".



وأضافت: أنه "في كل الأحوال المساعدة الانسانية الكاملة ليست الحل ولا يمكننا تغذية 29،3 مليون شخص أي كل شعب البلد، ومن الضروري أن يكون اليمنيون قادرون على شراء غذائهم وأن نتمكن من الاهتمام بمن هم في وضع أصعب".



وبحسب الأمم المتحدة خلف النزاع اليمني منذ 2015 ما لا يقل عن عشرة آلاف قتيل.