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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:23 م

بث مباشر مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان.. كل ماتريد معرفته عن البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وليفربول

ليفربول
ليفربول
الدستور
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يسعى النجم المصري محمد صلاح لقيادة ليفربول الإنجليزي لتحقيق الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة المرتقبة التي تجمعهما في العاشرة مساء اليوم، الأربعاء، بملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

أين يقع ليفربول في ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا؟

يتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على نابولي الايطالي صاحب المركز الثاني بنفس رصيد النقاط، ويليهما باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد خمس نقاط، والنجم الأحمر الصربي برصيد أربع نقاط.

ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروباترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

 

كيف يتأهل ليفربول إلى دور الـ16؟

ليفربول قد يحجز مقعده الليلة فى دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا حال نجاحه في تحقيق الفوز على باريس سان جيرمان وعدم خسارة نابولي أمام النجم الأحمر في المباراة التي تجمعهما في نفس التوقيت بملعب "سان باولو".

ما نتيجة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في أنفيلد؟

كانت مباراة الدور الأول التى جمعت بين الفريقين بملعب "آنفيلد" انتهت بفوز ليفربول على باريس سان جيرمان بنتيجة 3 - 2، فى غياب الحارس بوفون بسبب الإيقاف.

هل هناك أى مهددين بالغياب؟

تحوم الشكوك حول مشاركة السنغالي ساديو ماني مع ليفربول في مباراة اليوم بسبب معاناته من المرض على الرغم من سفره مع الفريق إلى باريس، فيما ينتظر أن يستعيد سان جيرمان لجهود الثنائي نيمار وكيليان مبابي العائدين من الإصابة الأسبوع الماضي.

ماذا قدم محمد صلاح على الأراضى الفرنسية؟






قبل مباراة اليوم، خاض محمد صلاح مباراة على الملاعب الفرنسية وجاءت أمام ليون الفرنسى بقميص روما في الدوري الأوروبي وسجل خلالها هدفاً فى فوز العملاق الإيطالى بنتيجة 4/2.

ماذا ينتظر بوفون في مباراة اليوم؟

يسعى جيانلويجى بوفون حارس باريس سان جيرمان الفرنسى، لتحقيق رقم قياسى جديد يضاف إلى سلسلة الأرقام القياسية التى حققها على مدار مسيرته الكروية، حيث يتطلع للحفاظ على نظافة شباكه للمرة الـ50 على مدار تاريخ مشاركاته بمسابقة دورى أبطال أوروبا، الحارس الايطالي شارك فى 118 مباراة بمسابقة دورى أبطال اوروبا، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه فى 49 لقاءً، ويرغب الحارس الإيطالى فى الوصول إلى المباراة الـ50 أمام ليفربول.

بوفونبوفون

وسيكون بوفون ثالث حارس فى التاريخ ينجح فى الحفاظ على نظافة شباكه في 50 مباراة بمسابقة دوري ابطال اوروبا بعد الهولندي أدوين فان دير سار، حارس مرمى مانشستر يونايتد الأسبق، وإيكر كاسياس، حارس ريال مدريد السابق وبورتو الحالى.

وسجل بوفون ظهوره الأول مع باريس سان جيرمان فى دوري الأبطال فى المواجهة السابقة ضد نابولى الإيطالى، بالمباراة التى انتهت بالتعادل 1/1.

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