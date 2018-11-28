وزير الخارجية السوداني يستقبل "شكري" بمطار الخرطوم

وصل سامح شكري وزير الخارجية، منذ قليل، إلى العاصمة السودانية، الخرطوم، قادمًا من صربيا بعد زيارة استمرت يومين.



واستقبل شكري، بمطار الخرطوم، نظيره السوداني الدرديري محمد أحمد؛ ويشارك شكري في الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي الذي تستضيفه العاصمة السودانية غدا.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر "تويتر": "شكري يصل مطار الخرطوم الدولي للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا غدًا.. وشقيقه وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد في استقباله".