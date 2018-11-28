سريع "كورة ستار" مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر live on extra – كوول كورة Liverpool | دوري ابطال اوروبا koora

يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره ليفربول الإنجليزي مساء اليوم، في تمام الساعة ١٠ بتوقيت مصر، على ملعب " حديقة الأمراء" ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





واستقر المدير الفني الألماني توماس توخيل مدرب باريس جيرمان على تشكيل الفريق لمباراة اليوم ومن المحتمل أن يدفع بـ:

في حراسة المرمى: جيجي بوفون.

في خط الدفاع: ماركينهوس، ثياجو سيلفا، كيمبيمبي.

في الوسط: دي ماريا، فيراتي، رابيو، مونيير.

في الهجوم: نيمار، كافاني، مبابي.

سريع "كورة ستار" مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر live on extra – كوول كورة Liverpool | دوري ابطال اوروبا koora

وتعتبر تلك المباراة مصيرية لكل من الفريقين، حيث يسعى باريس سان جيرمان للفوز في مباراة

سريع "كورة ستار" مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر live on extra – كوول كورة Liverpool | دوري ابطال اوروبا koora

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا اليوم:-

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 10:00 مساءاً بتوقيت مصر . 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 11:00 مساءاً بتوقيت العراق . 10:00 مساءاً بتوقيت السودان . 11:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 9:00 مساءاً بتوقيت تونس . 9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 9:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 11:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 11:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 11:00 مساءاً بتوقيت قطر. 8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

سريع "كورة ستار" مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر live on extra – كوول كورة Liverpool | دوري ابطال اوروبا koora





اليوم على ليفربول من أجل رفع رصيده لـ٨ نقاط وضمان خطوة له من أجل الصعود لدور ١٦ بدوري أبطال أوروبا، دون الدخول في حسابات معقدة في حال التعادل أو الخسارة في مباراة اليوم.

ويملك الفريق الباريسي ٥ نقاط محتلًا المركز الثالث، بينما يملك ليفربول ونابولي حاليًا نفس عدد النقاط وهي ٦ نقاط، ويتذيل النجم الأحمر ترتيب المجموعة برصيد ٤ نقاط.