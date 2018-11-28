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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:12 م

هازارد يغيب عن تشيلسي أمام باوك بالدوري الأوروبي للإصابة

هازارد
هازارد
dostor.org/2414982

قال ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي إن مهاجمه إيدن هازارد سيغيب عن مباراة الفريق غدا الخميس أمام باوك اليوناني في الدوري الأوروبي لكرة القدم بسبب إصابة خفيفة في كاحله لكنه سيتعافى قبل مواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

وخاض هازارد مباراة فريقه بالكامل أمام توتنهام هوتسبير والتي خسرها 3-1 ولكنه كان يعرج قبل النهاية وأكد ساري أن الدولي البلجيكي لن يغيب عن الملاعب طويلا.

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "إصابة هازارد ليست خطيرة. لن يتمكن من اللعب غدا لكني أعتقد أنه سيتعافى قبل مباراة الدوري".

ويعتمد ساري بشكل محدود على هازارد في الدوري الأوروبي هذا الموسم حيث يفضل الاحتفاظ بهداف الفريق في أفضل حال من أجل الدوري لكن المدرب قال إنه كان قلقا من خوض الدولي البلجيكي مباريات أكثر من طاقته.

وأضاف "أنا قلق لأنه تعرض لإصابة في ظهره (في وقت سابق من الموسم الحالي) والآن في الكاحل لذلك غاب عن العديد من التدريبات.

"من الطبيعي ألا يكون في قمة جاهزيته البدنية. لديه أسبوع واحد نخوض خلاله مباراتين.

"هذا الأسبوع مفيد له من أجل التدريب. بالطبع لا يمكنه خوض عشر مباريات في 30 يوما لذلك في بعض الأوقات يكون بحاجة للراحة".

ويتصدر تشيلسي المجموعة 12 برصيد 12 نقطة من أربع مباريات ويحتاج نقطة واحدة من آخر مباراتين ليضمن التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب ويحافظ على صدارة المجموعة.

وأضاف المدرب الإيطالي "قدمنا أداء سيئا يوم السبت الماضي، خضنا مباراة دون عزم وتصميم. يجب علينا فهم أسباب ذلك لأنه غير طبيعي، أريد أن أرى ردة الفعل غدا ويوم الأحد المقبل، أريد التأكد من أننا تعلمنا من الأخطاء".

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