عبد الرحيم طايع يكتب: عرض خاص لفيلم "خاشقجي"

أثارت قضية مقتل الصحفي السعودي المعارض "جمال خاشقجي" المقيم بأمريكا أصلا بعد دخوله القنصلية السعودية بتركيا لإجراء معاملاتٍ تخصُّه بها؛ موضوع العلاقات الوطيدة بين المعارضين العرب من جهة والأمريكان والأوربيين من الجهة الأخرى.. تلك المعارضة التي يشجِّعها الأمريكان والأوروبيون بحرارة لموالاتها لهم بمعنى مّا.. لا أطعن في المعارضة كما قد يفهم متسرِّع بائس العقل متحفِّز للعدوان، ولا أوافق البتَّة على خطفها ولا اغتيالها مهما تكن الخصومات بينها وبين أنظمتها، لكنَّني أنظر إلى جانب مهمٍّ متكرِّر من حالها، هو جهلها باستغلال القوى الخارجيَّة لها أو غفلتها عنه أو إقرارها إيَّاه للأسف، وكذلك ضغط هذه القوى العاتية على البلاد العربية عن طريق هؤلاء المعارضين اللَّاهين أو المتواطئين..

بمجرد إعلان تركيا عن مصرع "خاشقجي" ذي الجذور العريقة بالسعودية، في قنصلية المملكة لديها بأسطنبول، بعد التحقيق المتعسِّف معه وتعذيبه قبل قتله وإخفاء جثته؛ قامت الدنيا ولم تقعد وظهرت على الفور تسريبات وتسجيلات ومقولات تفسيريَّة خطيرة لما حدث.. واللَّافت أنها ظهرت كأنها كانت جاهزةً من البداية!

الرئيس الأمريكي خرج بتصريحات عاجلة، تناوش نظام المملكة، كاسرةً باندفاقها وتواصلها جميع الموازين وسابقةً انكشاف الأمور كأنَّها تعرفها أو كأنَّها هي من كتبت الفيلم القصير المثير ووضعت نهايته؛ لذا تتوقَّعها وحدها (بيقينٍ كامل). الفرنسيون والبريطانيون حذوا حذو كبيرهم الأمريكي، والأوروبيون عموما، والكنديون، وجملة طويلة من المذعنين للإمبراطورية الأمريكية الترامبية بالعالم بما في ذلك بلاد العرب.

إنني أؤكد احترامي الكامل للمعارضة العربية وإيماني بالصَّادق الشَّريف منها، كما أرجِّح اعتقادي الغالب بأنَّها تعمل بنفسها وليس بمدد من الطَّامعين ببلادنا والمتربِّصين بنا.. وبلا مواربة أصرِّح بعدم رضائي الشخصيِّ عن الطريقة التي تتعامل بها "بعض الأنظمة العربية" مع المعارضين الواعين المنتمين إلى بلدانهم بنقاء وقوة والذين هدفهم الوحيد من المعارضة إصلاح الأحوال جميعا بلا تطلُّعات سُلطويَّة لها مآربها الخاصَّة وأغراضها المريبة.

النَّوع الذي لم أسترح إليه قطُّ من المعارضة هو النَّوع المتشدِّد في مواقفه والذي يعارض من الخارج مستقويا به ومعتمدا على حمايته.. أعني النَّوع الحاقد الغبيَّ الذي لا يستفيد من تجارب الماضي ولا حتى من القراءات الأكثر نباهة للواقع المعاصر.. النَّوع الذي يثق بالأعداء الصُّرحاء للعروبة ولا يبالي بمصير بلاده إذا، لا قدَّر الله، حمله الأعداء إليها على آلتهم العسكرية كأنَّه الفاتح وهو السَّاقط الموهوم!

مثله جاهل بالتاريخ والجغرافيا لا ريب، ومثله لا يفهم السياسة التي يدَّعي فهمها ولا يفقه المعارضة التي يرتدي رداءها الفاجر لا الجسور.. ولعلَّه يقول لنفسه كمن يسوِّغ خيانة قلبه وضميره: حبسني وطني وطردني نظامه القمعيُّ وضيَّق رزقي وأهان رأيي بالتَّجاهل وأشاع عنِّي الشائعات المغرضة المسيئة، بينما فتح لي الغرباء أبوابهم، وآمنوا بي، واحتضنوا توجُّهي، ودعموني ووعدوني بالأفضل.. وله ولأمثاله يجب أن يُقَال: ما كنتم معارضين نبلاء تسعون إلى حلول فعلية للمشكلات المتفاقمة ببلدانكم لكن إلى الحكم الذي فتنكم صولجانه وسحرتكم هيمنته، وكم رغبتموه منفردين، وما امتلكتم يوما شرفَ خصومةٍ، لكنكم سارعتم إلى هدم حكوماتكم وذمِّ حضارات أممكم وتسفيه أمجادها ورموزها، وإن فتح الغرباء لكم الأبواب فليس محبَّةً وإكرامًا إنَّما لينفذوا من ثغرتكم الكبرى إلى خيرات بلدان طالما حلموا بإخضاعها لهم.

نعم إن العلاقة بين الخارج، لا سيما أمريكا التي تدعم الباطل الصهيوني باستمرار وأوروبا ذات الماضي الاستعماري العتيد، وبين المعارضة العربية الآبقة التي تركن إلى الخارج وتعتمد عليه سواء عاشت فيه أو بقيت ببلادها متقنِّعة بقناع الإخلاص للأوطان؛ هي علاقة وطيدة كوصفي الأوَّل ومعقَّدة أيضا.. معقَّدة لأنَّ العالم الآن يتعمَّد الخلط بين الجوانب الحقوقيَّة للمعارضين وبين إهدارهم البغيض الجسيم لهيبة جمهوريَّاتهم وممالكهم، ولأنَّ العالم الآن يتاجر بفكرة الحقيقة لمصالحه ولا ينشدها كما يزعم ولا يحرص عليها.

لا أعرف يقينا ما ستنتهي إليه قضيَّة "خاشقجي" حائزة الصَّدارة بشتَّى وسائل الإعلام حاليا، لكن أعرف أنَّ الرَّجل نال تعاطفا عظيما ونجوميَّة فائقة، وليس تاريخه بناصع في جملته، وأعرف أنَّ ظلال السينما الأمريكية حاضرة في موضوعه بكامل إبهارها بل تجر وراءها الأوروبيين والعالم.

أخيرا، أنا لا أهاجم أحدا ولا أدافع عن أحد، وقد بيَّنت مرادي باستفاضة، لكن أحاول محو الظلام بالضوء.