القاهرة : الأربعاء 28 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:18 م

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28/11/2018| مشاهدة مباراة ليفربول liverpool vs psg في دوري أبطال أوروبا
05:11 م

تشكيل فريق باريس سان جيرمان في مباراة اليوم في دوري أبطال أوروبا
05:06 م

تشكيل فريق ليفربول في مباراة اليوم ضد باريس سان جيرمان
04:35 م

العارف.. زعيم أكبر طائفة بوذية فى فيتنام بعد اعتناقه الإسلام: وجدت الله فى حضرة الصوفيين
03:46 م

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| كورة ستار | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا
03:44 م

الان لايف HD| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم 29-11-2018

03:40 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| تردد القنوات المفتوحة الناقلة| بث مباشر مباراة liverpool vs psg يلاشوت
03:36 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر
02:17 م

بين سبورت LIVE| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر (liverpool vs psg) | محمد صلاح بث مباشر YouTube |كورة ستار| كورة لايف HD
01:55 م

مواجهة نارية في حديقة الأمراء| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم 28-11-2018 | يلا شوت| بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان
01:45 م

بين سبورت LIVE| مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم| ليفربول ضد باريس سان جيرمان قمة دوري الأبطال
03:51 ص

بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28-11-2018| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان (liverpool vs psg)
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:08 م
مدحت-بشاى
مدحت-بشاى

الخطاب الدعوي والهوية المصرية

dostor.org/2414977

أتفق مع ما ذهب إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأكيده على مفهوم وحقيقة أن مصر في مواجهتها لقوى الإرهاب الظلامية تعيش وتواجه " حرب وجود "، وبالفعل وبالقياس لكل الحروب التي خاضها الشعب المصري كان الأمر يتوقف في درجة الخطورة على مواجهة جيوش نظامية لإعادة أرض محتلة وإزالة لآثار عدوان ونزاعات على حدود، ولم نكن في مواجهة عدو غادر من بيننا يستهدف تدمير " الهوية المصرية " بفجاجة وتخلف بهذا القدر المفزع، فهويتنا في النهاية تظل علامة ثبات لوجودنا التاريخي والإنساني والثقافي والحضاري فوق هذه الأرض العظيمة، وعلى ضفاف النهر الخالد..

في مقالة له، نشرها منذ أكثرمن 85 سنة في صحيفة " كوكب الشرق "، أشار عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين إلى الحوار الذي دار بينه وبين موظف فرنسي يعمل في المصلحة المسئولة عن إقامة الأجانب في فرنسا حول مسألة الهوية، وكان أديبنا الراحل مبعوثًا من الجامعة الأهلية ليكمل دراسته في السوربون فرنسا عام 1914، فاستدعاه هذا الموظف ليراجع معه أوراقه، وسأله عن جنسيته، وأجاب طه حسين: أنا مصري !، غير أن الموظف الفرنسي يعيد عليه السؤال مرة أخري: أسألك عن جنسيتك لا عن البلد الذي ولدت فيه، أنت ولدت في مصر، لكن مصر لا جنسية لها، لأنها ليست دولة مستقلة، وإنما هي ولاية تابعة للسلطنة العثمانية، فأنت إذن لست مصريًا، بل أنت رعية من رعايا السلطان العثماني !

الآن، ومصرنا وطننا العزيز البلد الحر المستقل، هل يقبل أحد بما جاء في كتاب "معالم في الطريق"، عندما وصف المفكر الإخواني سيد قطب الوطن أنه "ما هو إلا حفنة من تراب عفن".وفي حوار لقيادي إخواني أدلاه للكاتب الصحفي الرائع " سعيد شعيب "، هل يمكننا نسيان بشاعة المقولة الخائنة للمرشد العام السابق لجماعة الإخوان " طظ في مصر واللي جابوا مصر واللي في مصر " ؟!!. لقد قال القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، طارق أبو السعد، إن جماعة الإخوان لا تؤمن بأي من مبادئ الوطنية أو الأرض أو السيادة والاستقلال الوطني.. ولعل في هذا الشعر، الذي قاله أحد شعراء جماعة الإخوان، ما يعبر عن وجهة نظر تلك الجماعة في ما يتصل بفكرة الوطن، حيث تقول أبياته:

ولست أرى سوى الإسلام لي وطنًا *** الشام فيه وبلاد النيل سيان

وكلما ذكر اسم الله في بلد *** عددت أرجاءه من لب أوطاني

ومن منا يمكنه نسيان ما حدث على الجانب الأخر المنافس المرافق للإخوان، التيار السلفي وقياداته.. من أرشيف " إسلام أون لاين " كتب " صلاح الدين حسن " متابعًا أولى خطوات صعودهم إلى سطح المشهد السياسي: " عقد السلفيون مؤتمرات حاشدة في عدة مناطق في مصر منها الإسكندرية، ومرسى مطروح، والمنصورة لمناقشة الأوضاع في مصر على خلفية الثورة الشعبية التي تفجرت في (25 يناير 2011) وكان من بين هذه المؤتمرات ما عقد في المنصورة يوم (18 فبراير 2011م) وحضره آلاف من أنصار الدعوة، وتحدث فيه الشيخ " محمد حسان " – أحد مشاهير السلفيين- عن ضرورة مراجعة الاجتهادات السلفية فيما يتعلق بالدخول إلى حلبة السياسة والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.وقد أبدت المؤتمرات السلفية الأخيرة هواجس من احتمال تغيير هوية الدولة العربية والإسلامية أو تعديل المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.وقال محمد حسان أنئذ:” البلد يصنع من جديد..ونحن سلبيون” وأكد حسان أن السلفيين وراء التاريخ، وأن أهل العلم يجب أن يكونوا متواجدين في الأزمة، وخطاب حسان يعبر عن قلق سلفي من تشكل الخارطة السياسية الجديدة في مصر دون أن يكون للسلفيين أو رؤاهم حضور في المشهد !!

وعليه، فقد طمأننا ما صرح به مؤخرًا اللواء " فؤاد علام " الخبير الأمني وعضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن القوات المسلحة بذلت جهدًا خارقًا في تفتيت أغلب التنظيمات الإرهابية التي كانت موجودة في سيناء، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية في القضاء على 90% من إمكانيات الإرهابيين في سيناء، والأهم أن إعلانه أن هناك عمل وخطط للمجلس، وكان الناس يسألون كثيرًا وينتظرون من أعضائه الكثير.. كما أسعدني قول ذلك الخبير الأمنى العظيم أنه يجب حل كافة الاحزاب الدينية في مصر، حيث أن وجودها يُعد خطأ جسيم، وشدد عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، على ضرورة عدم الانخداع بمطالب المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية...

أرى أخيرًا أهمية متابعة الخطاب الدعوي والإرشادي ( ولا أقول الديني لمنح فرص الاجتهاد الملتزم الطيب الواقعي والوسطي والمعاصر ) في المسجد والكنيسة وعبر كل الوسائط الإعلامية والمنتديات الثقافية.. نعم خطاب تنويري داعم للحفاظ على الهوية المصرية في كل مؤسسات التنشئة والتربية والتعليم لدعم قيم الولاء والانتماء والوطنية... خطاب دعوي إنساني متطور لتكريس مفاهيم المواطنة والتسامح..لا لمدارس ومنتديات ومصارف ومشاريع اجتماعية باتت أوكارًا لضرب الهوية المصرية بأفكار ذات غطاء ديني مزيف من جانب بشر نثروا في الأجواء غاز الكراهية وعلى الأرض بذور الفتن.

اقرأ أيضًا
منذ ساعة الا ربع

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28/11/2018| مشاهدة مباراة ليفربول liverpool vs psg في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تشكيل فريق باريس سان جيرمان في مباراة اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تشكيل فريق ليفربول في مباراة اليوم ضد باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

العارف.. زعيم أكبر طائفة بوذية فى فيتنام بعد اعتناقه الإسلام: وجدت الله فى حضرة الصوفيين

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| كورة ستار | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

الان لايف HD| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم 29-11-2018

الآن

"الداخلية": الإفراج عن 578 سجينًا بموجب عفو رئاسي

حبس حداد قتل طفلاً بعد فشله فى اغتصابه بكرداسة

قمة دوري أبطال أوروبا| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر

محمد الباز يفضح تورط "إخوان باريس" فى تخريب فرنسا خلال "90 دقيقة"

ads
الأكثر قراءة

التحرى عن سيدة جمعت بين زوجين فى وقت واحد بحلوان

liverpool vs psg| مشاهدة مباراة ليفربول وبس اس جي اليوم 28-11-2018 بث مباشر

حقيقة زواج أحمد عز سرًا من منى مكاوى

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ألبومات الصور

اعرف الذهب الحقيقي من المغشوش فى 3 خطوات (صور)

بشويش نمد الإيدين.. ياللي أنت جنبي أنت فين (شبورة)

الصحة تعلن استراتيجية مكافحة التبغ

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

نجم الساعة

المُلهم.. زياد الرحباني: ألحاني «وحي من الله».. أزمتي مع فيروز انتهت بـ«مكالمة».. وألبوم معها قريبًا

الأكثر قراءة

التحرى عن سيدة جمعت بين زوجين فى وقت واحد بحلوان

liverpool vs psg| مشاهدة مباراة ليفربول وبس اس جي اليوم 28-11-2018 بث مباشر

حقيقة زواج أحمد عز سرًا من منى مكاوى

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ads
كشكول

فلسفة ومبادئ وأهداف مجلس الأمناء والآباء والمعلمين

انطلاق الامتحانات التجريبية لطلاب جامعة الأزهر

اجتماع بالفيوم الأزهرية للتدريب على امتحانات الصف الأول الثانوى

المجلس الثقافي البريطاني يزور معاهد الإسكندرية الأزهرية

أخصائية تخاطب توضح لـ«كشكول» طرق علاج الطفل المصاب بفرط الحركة

الأمصار

وفاة 4 مهاجرين دهسًا أسفل قطار في اليونان

السعودية تستعرض أحدث طائرتها

لحظة بلحظة مشاهدة لقاء ليفربول وباريس سان جيرمان HD بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان - كورة HD

بسبب خلافات كيت وميجان.. الأمير هاري وزوجته يتركان قصر كينستجتون

سفير مصر إلى بكين للأمصار: الصين وجدت في بلادنا أرض خصبة لاستثماراتها

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

ميسرة يروّج لمراتب والده بكفر الشيخ: "شايف النطة دي.. جرّب"

"التطريز البدوي".. تقاليد تتحدى الزمان وسمة من سمات سيناء

"جداريات الأسمرات".. بين الهوية المصرية وأصالة التراث

مقالات الرأي
جلال-حمام

​ العنف ضد المرأة.. صنيعة المرأة!

مدحت-بشاى

​ الخطاب الدعوي والهوية المصرية

خالد عكاشة

​ روسيا داخل سيناريو أوكرانى ملغم

ثروت الخرباوي

​ إلا شيخ الأزهر

المزيد
الصحة

البدناء أكثر عرضة للأمراض النفسية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎