القاهرة : الأربعاء 28 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:18 م

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28/11/2018| مشاهدة مباراة ليفربول liverpool vs psg في دوري أبطال أوروبا
05:11 م

تشكيل فريق باريس سان جيرمان في مباراة اليوم في دوري أبطال أوروبا
05:06 م

تشكيل فريق ليفربول في مباراة اليوم ضد باريس سان جيرمان
04:35 م

العارف.. زعيم أكبر طائفة بوذية فى فيتنام بعد اعتناقه الإسلام: وجدت الله فى حضرة الصوفيين
03:46 م

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| كورة ستار | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا
03:44 م

الان لايف HD| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم 29-11-2018

03:40 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| تردد القنوات المفتوحة الناقلة| بث مباشر مباراة liverpool vs psg يلاشوت
03:36 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر
02:17 م

بين سبورت LIVE| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر (liverpool vs psg) | محمد صلاح بث مباشر YouTube |كورة ستار| كورة لايف HD
01:55 م

مواجهة نارية في حديقة الأمراء| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم 28-11-2018 | يلا شوت| بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان
01:45 م

بين سبورت LIVE| مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم| ليفربول ضد باريس سان جيرمان قمة دوري الأبطال
03:51 ص

بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28-11-2018| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان (liverpool vs psg)
الصحة
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:08 م

البدناء أكثر عرضة للأمراض النفسية

البدناء أكثر عرضة
dostor.org/2414976

أظهرت دراسة أمريكية أن الأطفال والمراهقين الذين يعانون الوزن الزائد أو البدانة ربما يكونون أكثر عرضة لواحد من أكثر الأمراض التنفسية خطورة.

وأشار الباحثون في دورية "طب الأطفال"، إلى أن الأبحاث تربط منذ وقت طويل بين البدانة والربو عند البالغين، لكنها تقدم أدلة متضاربة على ذلك بالنسبة للصغار.

وتتبعت الدراسة الحالية أكثر من 500 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين عامين و17 عاما لأربع سنوات في المتوسط. وكانت النتيجة هي إصابة نحو 8 في المئة من هؤلاء الأطفال بمرض الربو.

ووجدت الدراسة أن الأطفال أصحاب الوزن الزائد كانوا أكثر عرضة للإصابة بالربو بنسبة 17 في المئة، مقارنة بالأطفال الذين يتمتعون بوزن صحي.

أما الشبان الذين يعانون البدانة، فكانوا أكثر عرضة للإصابة بالربو بنسبة 26 في المئة.

وعندما نظر الباحثون في مدى الارتباط بين الربو والبدانة، اعتمادا على اختبارات تعرف باختبارات التنفس، والتي تبين مدى سهولة إخراج الهواء من الرئتين، وجدوا أن الارتباط أقوى.

وخلصت الدراسة إلى أن البدانة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالربو بنسبة 29 %، بناء على هذا المعيار التشخيصي الأدق.

اقرأ أيضًا
منذ 9 شهر

«الدستور» تحاور أطراف خناقة «الصيادلة» قبل «عمومية الإثنين»

الآن

"الداخلية": الإفراج عن 578 سجينًا بموجب عفو رئاسي

حبس حداد قتل طفلاً بعد فشله فى اغتصابه بكرداسة

قمة دوري أبطال أوروبا| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر

محمد الباز يفضح تورط "إخوان باريس" فى تخريب فرنسا خلال "90 دقيقة"

ads
الأكثر قراءة

التحرى عن سيدة جمعت بين زوجين فى وقت واحد بحلوان

liverpool vs psg| مشاهدة مباراة ليفربول وبس اس جي اليوم 28-11-2018 بث مباشر

حقيقة زواج أحمد عز سرًا من منى مكاوى

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ألبومات الصور

اعرف الذهب الحقيقي من المغشوش فى 3 خطوات (صور)

بشويش نمد الإيدين.. ياللي أنت جنبي أنت فين (شبورة)

الصحة تعلن استراتيجية مكافحة التبغ

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

نجم الساعة

المُلهم.. زياد الرحباني: ألحاني «وحي من الله».. أزمتي مع فيروز انتهت بـ«مكالمة».. وألبوم معها قريبًا

الأكثر قراءة

التحرى عن سيدة جمعت بين زوجين فى وقت واحد بحلوان

liverpool vs psg| مشاهدة مباراة ليفربول وبس اس جي اليوم 28-11-2018 بث مباشر

حقيقة زواج أحمد عز سرًا من منى مكاوى

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ads
كشكول

فلسفة ومبادئ وأهداف مجلس الأمناء والآباء والمعلمين

انطلاق الامتحانات التجريبية لطلاب جامعة الأزهر

اجتماع بالفيوم الأزهرية للتدريب على امتحانات الصف الأول الثانوى

المجلس الثقافي البريطاني يزور معاهد الإسكندرية الأزهرية

أخصائية تخاطب توضح لـ«كشكول» طرق علاج الطفل المصاب بفرط الحركة

الأمصار

وفاة 4 مهاجرين دهسًا أسفل قطار في اليونان

السعودية تستعرض أحدث طائرتها

لحظة بلحظة مشاهدة لقاء ليفربول وباريس سان جيرمان HD بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان - كورة HD

بسبب خلافات كيت وميجان.. الأمير هاري وزوجته يتركان قصر كينستجتون

سفير مصر إلى بكين للأمصار: الصين وجدت في بلادنا أرض خصبة لاستثماراتها

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

ميسرة يروّج لمراتب والده بكفر الشيخ: "شايف النطة دي.. جرّب"

"التطريز البدوي".. تقاليد تتحدى الزمان وسمة من سمات سيناء

"جداريات الأسمرات".. بين الهوية المصرية وأصالة التراث

الصحة

البدناء أكثر عرضة للأمراض النفسية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎