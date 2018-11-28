البدناء أكثر عرضة للأمراض النفسية

أظهرت دراسة أمريكية أن الأطفال والمراهقين الذين يعانون الوزن الزائد أو البدانة ربما يكونون أكثر عرضة لواحد من أكثر الأمراض التنفسية خطورة.



وأشار الباحثون في دورية "طب الأطفال"، إلى أن الأبحاث تربط منذ وقت طويل بين البدانة والربو عند البالغين، لكنها تقدم أدلة متضاربة على ذلك بالنسبة للصغار.



وتتبعت الدراسة الحالية أكثر من 500 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين عامين و17 عاما لأربع سنوات في المتوسط. وكانت النتيجة هي إصابة نحو 8 في المئة من هؤلاء الأطفال بمرض الربو.



ووجدت الدراسة أن الأطفال أصحاب الوزن الزائد كانوا أكثر عرضة للإصابة بالربو بنسبة 17 في المئة، مقارنة بالأطفال الذين يتمتعون بوزن صحي.



أما الشبان الذين يعانون البدانة، فكانوا أكثر عرضة للإصابة بالربو بنسبة 26 في المئة.



وعندما نظر الباحثون في مدى الارتباط بين الربو والبدانة، اعتمادا على اختبارات تعرف باختبارات التنفس، والتي تبين مدى سهولة إخراج الهواء من الرئتين، وجدوا أن الارتباط أقوى.



وخلصت الدراسة إلى أن البدانة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالربو بنسبة 29 %، بناء على هذا المعيار التشخيصي الأدق.