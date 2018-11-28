يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم السبت28-11-2018 في دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة





يخوض فريق ليفربول الإنجليزي الذي يلعب له المحترف المصري الدولي محمد صلاح في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء ، مواجهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفاً على فريق باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم السبت28-11-2018 في دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة









ويسعى فريق الريدز إلى تحقيق نتيجة إيجابية مساء اليوم أمام سان جيرمان للحفاظ على آمال التأهل لدور الـ16، من مجموعة صعبة ومعقدة في دوري الأبطال.









يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم السبت28-11-2018 في دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة





ويحتل ليفربول صدارة المجموعة الأوروبية برصيد 6 نقاط متساوياً مع نابولي الإيطالي بنفس الرصيد، فيما يأتي باريس سان جيرمان ثالثاً برصيد 5 نقاط، وفي المركز الأخير يأتي فريق سرفينا زفيزدا برصيد 4 نقاط.





يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم السبت28-11-2018 في دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة







