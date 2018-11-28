القاهرة : الأربعاء 28 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:11 م

تشكيل فريق باريس سان جيرمان في مباراة اليوم في دوري أبطال أوروبا
05:06 م

تشكيل فريق ليفربول في مباراة اليوم ضد باريس سان جيرمان
03:46 م

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| كورة ستار | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا
03:44 م

الان لايف HD| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم 29-11-2018

03:40 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| تردد القنوات المفتوحة الناقلة| بث مباشر مباراة liverpool vs psg يلاشوت
03:36 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر
02:17 م

بين سبورت LIVE| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر (liverpool vs psg) | محمد صلاح بث مباشر YouTube |كورة ستار| كورة لايف HD
01:55 م

مواجهة نارية في حديقة الأمراء| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم 28-11-2018 | يلا شوت| بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان
01:45 م

بين سبورت LIVE| مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم| ليفربول ضد باريس سان جيرمان قمة دوري الأبطال
03:51 ص

بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28-11-2018| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان (liverpool vs psg)
03:32 ص

بث مباشر مباريات اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الاربعاء 28-11-2018 |كورة ستار | كورة جول
12:57 ص

قمة العالم (liverpool vs psg)| شاهد يوتيوب الآن مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر| livehd7| يلاشوت
الكابتن
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 06:08 م

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم السبت28-11-2018 في دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة

يلا شوت مشاهدة مباراة
dostor.org/2414882

 يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم السبت28-11-2018 في دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة

يخوض فريق ليفربول الإنجليزي الذي يلعب له المحترف المصري الدولي محمد صلاح في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء  ، مواجهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفاً على فريق باريس سان جيرمان  على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
 يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم السبت28-11-2018 في دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة

 

ويسعى فريق الريدز إلى تحقيق نتيجة إيجابية مساء اليوم أمام سان جيرمان للحفاظ على آمال التأهل لدور الـ16، من مجموعة صعبة ومعقدة في دوري الأبطال.

 

 يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم السبت28-11-2018 في دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة

ويحتل ليفربول صدارة المجموعة الأوروبية برصيد 6 نقاط متساوياً مع نابولي الإيطالي بنفس الرصيد، فيما يأتي باريس سان جيرمان ثالثاً برصيد 5 نقاط، وفي المركز الأخير يأتي فريق سرفينا زفيزدا برصيد 4 نقاط.

 يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم السبت28-11-2018 في دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة


اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا - كول كورة

الآن

مأزق الزعيم.. عادل إمام مهدد بالخروج من "السباق الرمضانى"

إخلاء سبيل صاحب "مركب الموت" فى البحيرة

وزير التعليم العالى للبرلمان:"أحيانا بنحضر العفريت ومنعرفش نصرفه"

السيسى يوجه بمواصلة تطوير "العربية للتصنيع" ومشاركتها بخطط التنمية

ads
الأكثر قراءة

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

التحرى عن سيدة جمعت بين زوجين فى وقت واحد بحلوان

تشكيل فريق ليفربول في مباراة اليوم ضد باريس سان جيرمان

حقيقة زواج أحمد عز سرًا من منى مكاوى

ألبومات الصور

اعرف الذهب الحقيقي من المغشوش فى 3 خطوات (صور)

بشويش نمد الإيدين.. ياللي أنت جنبي أنت فين (شبورة)

الصحة تعلن استراتيجية مكافحة التبغ

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

نجم الساعة

بي ان سبورت- مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 اون لاين | ترتيب دوري ابطال اوروبا

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

التحرى عن سيدة جمعت بين زوجين فى وقت واحد بحلوان

تشكيل فريق ليفربول في مباراة اليوم ضد باريس سان جيرمان

حقيقة زواج أحمد عز سرًا من منى مكاوى

ads
كشكول

على خليل يتفقد المعاهد المتقدمة للحصول على شهادة الجودة والاعتماد

انطلاق فعاليات تدريب موجهي سوهاج الأزهرية

كيف تتغلبين على غيرة طفلك الأول من مولودك الجديد؟

بالصور.. أكوام القمامة تحاصر مجمع مدارس "الجيل الجديد" بالمرج

التعليم تحدد أهداف مجالس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدارس

الأمصار

أمين الأمم المتحدة يدعو فلسطين وإسرائيل للالتزام بحل الدولتين

بعد التحطيب والسيرة الهلالية.. "الأراجوز المصري" في قائمة اليونسكو

بوتين: القوات الروسية أدت "واجبها العسكري" عبر اعتراض السفن الأوكرانية

جمع توقيعات لاستجواب نائب البرلمان الإيراني

أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات بمدينة سيدني الأسترالية

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

ملكة بريطانيا لـ"ميجان ماركل": كلمة "حامل" مبتذلة

نجار هولندي يخطط للإبحار بـ "سفينة نوح" إلى إسرائيل

فيديو.. طفل أبكم يخطف قلب البابا فرنسيس

مباريات
الصحة

الرابطة الألمانية: هذه أعراض ضعف السمع

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎