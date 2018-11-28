Fi-Shabakaمشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر(في الشبكة) لايف مباراة ليفربول اليوم السبت 28-11-2018 الدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول الإنجليزى ضيفاً على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسى في تمام الساعة العاشرة مساء الأربعاء بملعب "حديقة الأمراء"، بالعاصمة الفرنسية "باريس"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.





Fi-Shabakaمشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر(في الشبكة) لايف مباراة ليفربول اليوم السبت 28-11-2018 الدوري الإنجليزي









ويدخل محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف فى نادي ليفربول الإنجليزي هذه المباراة فى تحدى جديد بزيارة شبارك الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون للمرة الأولى فى مسيرته.





ولم يتمكن محمد صلاح فى خمس مواجهات جمعته مع الحارس الإيطالي من هز شباك بوفون، وذلك عندما كان بوفون يتولى حماية عرين يوفنتوس.





Fi-Shabakaمشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر(في الشبكة) لايف مباراة ليفربول اليوم السبت 28-11-2018 الدوري الإنجليزي









وكان بوفون غاب عن المشاركة في مباراة الدور الأول التي جمعت بين ناديي ليفربول وباريس سان جيرمان بملعب "آنفيلد"، والتي انتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 3 – 2، بسبب الإيقاف، فيما كشف توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن مشاركة الحارس الإيطالي في موقعة "حديقة الأمراء".

Fi-Shabakaمشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر(في الشبكة) لايف مباراة ليفربول اليوم السبت 28-11-2018 الدوري الإنجليزي