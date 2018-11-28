سر إلغاء إلتون جون حفله بعد خمس دقائق من بدايته

تلقى جمهور الفنان العالمي، إلتون جون، خبر إلغاء حفلته الغنائية في فلوريدا قبل 5 دقائق من بدايتها بوابل من عبارات الأسف والاستغراب.



وذكرت صحيفة إنديبندت، أن منظمي الحفل في فلوريدا أعلنوا للجمهور خبر إلغاء حفل المغني إلتون جون وإرجائه إلى تاريخ قريب آخر، بسبب التهاب الأذن لدى المغني المحبوب.



ونوه المنظمون إلى ضرورة الاحتفاظ بالبطاقات والدخول بها إلى الحفل الذي سيعلن عن تاريخه في القريب العاجل.



ويعد حفل فلوريدا محطة هامة من جولة الوداع العالمية "Yellow Brick Road"، التي يحييها جون، وتتكون من 300 حفل ابتدأها في سبتمبر الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية.



وسيكون الحفل الختامي لجولة وداع إلتون العالمية في عام 2021.