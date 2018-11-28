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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 05:56 م

تشكيل ليفربول الرسمي أمام باريس سان جيرمان - بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان PSG - ليلة الأبطال|يلا شوت

ليفربول وباريس سان
ليفربول وباريس سان جيرمان
الدستور
dostor.org/2414865

لا يخشى لاعبو ليفربول مواجهة نيمار أو كيليان مباب لأنهم "شاهدوا على الأرجح 500.000 فيديو على اليوتيوب" على الزوج ، كما يقول يورجن كلوب.

أعلن نادي باريس سان جيرمان أنه سيبقى لائقا وسيبدأ مباراة فريقه في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء أمام فريق ريدز.

وقال كلوب: "من الصعب إعداد لعبة عندما لا يعرف لاعبي منافسًا".

"نمنحهم مقاطع فيديو ، لكن هذا الجيل ربما يشاهد 500000 مقطع فيديو على YouTube لـ Mbappe و Neymar و (Edinson) Cavani ويعرفون نقاط القوة الفردية الخاصة بهم أكثر مما أفعل.

"ولكنهم لا يستطيعون التألق إلا بالكرة ، وهذا يعني أننا يجب أن ندافع عنهم".

"صلاح إنسان فقط"

يعتقد كلوب أن المهاجم المصري محمد صلاح عاد للياقته الكاملة قبل رحلته إلى باريس.

وسجل صلاح (26 عاما) 42 هدفا الموسم الماضي لكنه كافح في بداية الموسم الحالي بعد أن تعثر اللعب في كأس العالم بسبب اصابة في الكتف تعرض لها في نهائي دوري أبطال اوروبا في مايو ايار.

وقد سجل تسعة أهداف في 18 مباراة هذا الموسم ، مع ستة في سبع مبارياته الأخيرة.

وقال كلوب: "حتى مو صلاح هو إنسان ويحتاج إلى وقت. كل شيء على ما يرام. لقد عاد الجسد بنسبة 100٪ وأشياءه الجسدية التي يمكنه الاعتماد عليها".

"منذ ما قبل الاختراق الدولي الأخير كان واضحًا تمامًا في كل جلسة نقرت مرة أخرى. إنه هناك.

"إذا كنت تشك في ذلك بسهولة ، فقد يؤثر ذلك عليك ، لكن ليس لثانية واحدة كان موضع شك ولم أشك في ذلك. لم يكن أحد هنا موضع شك فعلاً."

فريق الأخبار

بطل فرنسا باريس سان جيرمان نابولي وليفربول بفارق نقطة واحدة في المجموعة الثالثة.

يتنافس مهاجم ليفربول ساديو ماني والمدافع جو غوميز على اللعب في العاصمة الفرنسية.

كان مان يشك في تعادل المجموعة الثالثة مع المرض ، في حين يعود جوميز بعد غيابه عن فوز السبت في واتفورد.

ناثانيل كلاين وآدم لالانا وديفوك أوريجي ودومينيك سولانكي في عداد المفقودين لليفربول ، الذي يمكن أن يصل إلى دور الستة عشر مع فوزه في بارك دي برانس.

ستنتهي فرص سان جيرمان لبطولة دوري أبطال أوروبا لمدة عام آخر إذا خسروا أمام ليفربول وفوز نابولي الإيطالي على أرضه أمام ريد ستار بلغراد.

وسيخوض ليفربول الذي خسر أمام ريال مدريد في نهائي العام الماضي إذا فاز الفريق ولم يفوز ريد ستار على نابولي.

لا يزال أمام جميع الأطراف الأربعة فرصة للدخول قبل الجولة ما قبل الأخيرة من المباريات.

وفاز ليفربول في المباراة العكسية ضد باريس سان جيرمان بفضل فوز روبرتو فيرمينو في الدقيقة 90 بعد فوزه 3-2 على ضيفه أنفيلد.


المجموعة الثالثة
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فاز الفريق المضيف بكافة الاجتماعات الثلاثة في جميع المسابقات بين باريس سان جيرمان وليفربول ، حيث فاز الفريق الفرنسي 3-0 في المباراة السابقة الوحيدة التي لعبها في باريس (3-0 في الدور ربع النهائي لكأس الكؤوس 1996-1997)

لم يحسم فريق باريس سان جيرمان في آخر 20 مباراة لعبها في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ، حيث فاز في 15 مباراة وخسر خمس مرات منذ خسارته 3-1 أمام سيسكا موسكو في ديسمبر 2004.

سجل باريس سان جرمان من خمس نقاط هو ثاني أدنى مستوى له بعد أربع مباريات في دوري أبطال أوروبا في شكله الحالي (4 في 2004-05)
خسر ليفربول كلا من مباراتيه خارج أرضه حتى الآن في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ، حيث لم يخسروا مباريات المجموعات الثلاث في المسابقة
خسر ليفربول آخر ثلاث مباريات خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا ، حيث لم يخسر أبداً أربع مباريات متتالية في كأس أوروبا / دوري أبطال أوروبا
شارك نيمار بشكل مباشر في 13 هدفاً في 11 مباراة بدوري أبطال أوروبا للفريق الفرنسي ، وسجل تسعة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة.
شارك كايليان مبابيه بشكل مباشر في 11 هدفاً في آخر 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا ، وسجل ستة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة.
"فرص ليفربول في التأهل إلى أدنى مستوى"

سايمون غلايف ، رئيس قسم التحليل الرياضي في Gracenote:

لقد تعثرت فرصة ليفربول في الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا خلال المسابقة وهي الآن في أدنى مستوى لها بعد هزيمتها في صربيا ضد ريد ستار.

مع وجود ثلاثة فرق من مؤشر يورو كلوب في المركز 10 في هذه المجموعة ، اضطر فريق واحد إلى الفشل ، وأي فريق سيظل مفتوحًا.

نابولي ، الذي يحظى حاليا بفرصة التقدم 80 ٪ ، هي الآن المجموعة المفضلة.

يحتاج ليفربول إلى تحقيق التعادل على الأقل في باريس هذا الأسبوع لتحسين فرصه في اللعب في الدور 16 قبل أن يلعب مباراة أخرى في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

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