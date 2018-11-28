بطاركة الشرق الكاثوليك يزرون رئيس جمهورية العراق

قال الأب بولس بيباوي سكرتير بطريرك الأقباط الكاثوليك، إن الآباء البطاركة توجهوا إلى القصر الجمهوري في بغداد للقاء رئيس الجمهورية برهم صالح، وقدّموا له التهنئة بمناسبة انتخابه، وكذلك بنجاح زيارته قبل أيّام إلى حاضرة الفاتيكان ومقابلته قداسة البابا فرنسيس.



وتمّ خلال اللقاء تبادُل الآراء حول مواضيع تخص العراق ومنطقة الشرق الأوسط، خاصة المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات، وعودة المهجَّرين إلى العراق. وتطرّقوا إلى أهمّية قيام الدولة المدنية، والدساتير العربية، وضرورة احترام جميع المواطنين بدون أدنى تمييز.

