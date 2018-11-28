وزير خارجية أمريكا: السعودية حافظة للاستقرار في الشرق الأوسط

جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تأكيد أهمية العلاقات مع السعودية بالنسبة للأمن القومي الأمريكي.



وأكد بومبيو في تصريحات اليوم الأربعاء، أن السعودية قوة فاعلة للاستقرار في الشرق الأوسط، وفق قناة "العربية".



وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن خفض مستوى العلاقات مع السعودية سيكون خطأ بالنسبة للأمن القومي الأمريكي، مؤكدا أن التخلي عن التحالف مع السعودية أو خفض مستواه لن يحقق شيئا.



واعتبر مايك بومبيو أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وجه الممكلة في المسار الإصلاحي.