محافظ المنوفية يطالب بالمشاركة في 100 مليون صحة

دعا اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، خلال مؤتمر تدشين انطلاق حملة 100 مليون صحة، كل مؤسسات المحافظة للتكاتف والمشاركة في المبادرة من أجل نجاحها والوصول لمصرنا الغالية لتكون خالية من فيروس سي بحلول عام ٢٠٢٠.



أوضح رئيس جامعة المنوفية د.عادل مبارك، أن الجامعة ستشارك بكل طاقاتها وإمكانياتها في المبادرة، مشيرًا إلى أن الجامعة نجحت خلال الفترة الماضية في إجراء الكشف عن الفيروس لنحو 23 ألف حالة بالقرى المختلفة.



وقال وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الدكتور نصيف الحفناوي، إنه تم تشكيل عدة لجان للإشراف على المبادرة وتحديد الاختبارات والمستلزمات الطبية المختلفة لضمان تقديم الخدمة دون تكدسات، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز 233 وحدة صحية ومركز صحي بقري ومدن المحافظة، فضلًا عن 14 مستشفى عام ومركزي لعلاج الأمراض غير السارية، لافتًا إلى أنه تم تدريب 1200 رائدة ريفية تحت إشراف الدكتورة آمال العربي مدير إدارة تنظيم الأسرة وإلهام عبد الرحمن مشرفة الرائدات لتوعية السيدات بالمبادرة وضرورة الإستفادة منها، مؤكدًا أننا نسعى إلي تحقيق المحافظة المستهدف من المبادرة والبالغ مليونين و500 ألف مواطن ومواطنة.