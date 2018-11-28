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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 05:46 م

وفد الكنيسة اليونانية يزور المركز الثقافي القبطى بالكاتدرائية

الانبا إرميا
الانبا إرميا
dostor.org/2414847

استقبل الانبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي وفد الكنيسة اليونانية بمقر المركز بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور الأنبا بافلوس أسقف الكنيسة القبطية في اليونان.
ورحب الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي - خلال كلمته - بوفد الكنيسة اليونانية، معتبرا أن الكنيسة اليونانية من أقرب الكنائس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأنه سافر إلى اليونان مرات عديدة قام خلالها بإلقاء العديد من المحاضرات.
وقال الأنبا إرميا إن العلاقات التاريخية التى تربط الكنيستين كبيرة وعميقة، وهناك العديد من الروابط الثقافية والانسانية تجمع أيضا بين شعبى البلدين، منوها إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى ترحب دائما بكل الاشقاء لاسيما احبائنا من الكنيسة اليونانية.
وقام وفد الكنيسة اليونانية بجولة داخل المركز الثقافي القبطى زاروا خلالها المتحف البطريركى ومزار شهداء العصر الحديث، وقاموا بتلاوة صلاة مؤثرة تبركا بالشهداء، وفي ختام اللقاء تبادل الأنبا إرميا الصور التذكارية والهدايا مع أعضاء الوفد.
وكان الوفد اليونانى قد وصل إلى مطار القاهرة الدولي صباح أول امس واستقبلهم من الكنيسة القبطية الأنبا بافلوس أسقف اليونان الذي سيرافقهم طوال زيارتهم لمصر.
ويتكون الوفد من الأنبا أغناطيوس مطران مدينة فولوس والأنبا خريسوستوموس مطران كرسي ذوذونيس والمطران الأنبا يوأنس رئيس دير بندليس. والأرشيمندريت سبيريذون كاترمانوس.

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