روسيا تختبر السيارات ذاتية القيادة على الطرق العامة

وقع رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، مرسوما يسمح باختبار السيارات ذاتية القيادة على الطرق والشوارع العامة في روسيا.



وأوضح مدفيديف في اجتماع مع نوابه مؤخرا أن روسيا وتترستان ستشرعان، في أول ديسمبر المقبل، باختبار السيارات المزودة بمنظومات القيادة الذاتية على شوارعهما، وأول هذه الاختبارات سيجري في العاصمتين موسكو وقازان.



وأشار مدفيديف إلى أن الاختبارات ستجري تحت إشراف وزارة الطوارئ وعدد من الخبراء التابعين لوزارتي الصناعة والداخلية في الاتحاد الروسي، والهدف من هذه الاختبارات تقييم أداء منظومات القيادة الذاتية التي طورها الخبراء في البلاد، ودراسة فعاليتها على الطرق الروسية، وتطوير منظومة النقل بما يتماشى مع المعايير العالمية الجديدة.



يذكر أن شركة "ياندكس" الروسية كانت قد أعلنت العام الفائت عن تطويرها لمنظومات للقيادة الذاتية للسيارات، ونجحت في اختبار هذه المنظومات في شوارع موسكو.