سيدة تبتكر شجرة عيد الميلاد بشكل جديد

ابتكرت سيدة أجنبية تدعى ديان فون فورستنبرغ، شجرة للعيد الميلاد بشكل مختلف، ففي أحد الفنادق الشهيرة بكلاريدج عرضت "ديان" شجرتها التي صممتها بطول يبلغ 6 أمتار وعرض 17 مترًا، وأطلقت عليها اسم "Tree of Love"، حيث حولت شكل الشجرة بطريقة جديدة.



وبحسب موقع "wwd" كشفت "ديان" عن شجرتها في منتصف الليل والتي أعطاها الجميع لقب "عجائب زرقاء في منتصف الليل"، وفي تصريحات لها قالت فون فورستنبرغ عن تصميمها الذي يأخذ شكل شجرة غابة بدلًا من شجرة التنوب النموذجية في عيد الميلاد: "أردت أن أقوم بشجرة حب لأن الأشجار هي رمز هام وقوي".



ولإعطائها مظهرًا احتفاليًا، غطت فون فورستنبرغ الفروع بـ 8000 ورقة فضية مطلية يدويًا، وعلقت 150 حلية من الزجاج المنفوخ يدويًا، ولاستكمال الابتكار، أضافت منحوتات الحيوانات الفضية، من الغزلان، والبوم، والحمام، إلى القاعدة وعلى الفروع.



كذلك أرادت "ديان" أن تظهر جمال الشجرة، في أنها تحصل على قوتها من الجذور، والفروع ترتفع إلى السماء، والزهور تصبح ثمارًا، فالأشجار تعد موطنًا للطيور، وتوفر الظل للأطفال، وتوفر المأوى للعشاق وأخيرًا فهي رمز للحياة والنور -على حد وصفها-



كما يصادف شهر ديسمبر عيد ميلاد مصممة الشجرة ديان، ولهذا السبب اختارت موضوع البروج كخلفية للشجرة، وعلقت عليها الكثير من النجوم، وصرحت قائلة "لقد أخذت موضوعًا سماويًا لأنني أقيم حفلة يوم أمس أيضًا، وأنا أيضًا برج الجدي ما أحبه في هذا الوقت من السنة هو أنه عيد الميلاد وبعد ذلك بأسبوع، إنه عيد ميلادي ثم انتهى العام وبدأت سنة جديدة".