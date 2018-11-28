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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 05:36 م

ميشيل أوباما في باريس لمناصرة المرأة بعد إصدار مذكراتها للعالم

ميشيل أوباما
ميشيل أوباما
نور أيمن
dostor.org/2414831

شاركت مؤسسة كيرينج ميشيل أوباما، السيدة الأولي سابقًا، نقل مذكراتها الجديدة "becoming" بالنسخة الفرنسية، والتي ستقام بضواحي غرب باريس في ٥ ديسمبر المقبل.

وقال فرانسوا هنري بينو، رئيس شركة كيرنج ورئيسها التنفيذي بحسب صحيفة "wwd"، إنه فخور لتقديمهم الدعم لميشيل أوباما، حيث تظهر بذلك دلائل القيم والمعتقدات المشتركة بين كلا الطرفين.

وتستهدف المذكرات آلاف السيدات لاستماع السيدة الأولى التي تريد تمكينهم وتوضيح نقطة المساواة بينهن وبين الرجل، الذي تضعه في صميم التزاماتها تجاه عمل امرأة مثلها، بجانب توعيتهم حول عدم الرهبة من فكرة الإجهاض التي يعتبرها الكثيرون وصمة عار من وجهة نظرها.

يذكر أن مؤسسة كيرينج تعمل جاهدة على التصدي للعنف ضد المرأة، تقديم التحفيز والجوائز للعاملين على تلك المشاريع الاجتماعية التي تركز على القضية، وإطلاق حملات ضد التسلط عبر الإنترنت وغيرها من طرق التواصل الاجتماعي.

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