رئيس الرئاسى الليبى يبحث مع وفد أوروبى تأمين الحدود

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، اليوم الأربعاء بالعاصمة طرابلس مع نائب الأمين العام للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة والتصدى للأزمات التابع لدائرة العمل الأوروبي بيدرو سيرانو دي هارو سوريانو، والسفير لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ألن بوجيا، ومرافقيه من مسئولي بعثة الاتحاد الأوروبي مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.



ذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" أن السراج أكد خلال لقائه الوفد على أهمية الشراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، داعيًا لعودة سريعة لبعثة الاتحاد للعمل بكل قدراتها من داخل ليبيا.



ومن جانبه أكد بيدرو سيرانو على الموقف الأوروبي الموحد لدعم المسار الديمقراطي وجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا.



وتناول اللقاء برامج التعاون الأمني في إطار عملية التنسيق بين حكومة الوفاق الوطني والاتحاد الأوروبي، وتشمل الدعم المؤسساتي والمساهمة في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال عملية صوفيا في البحر المتوسط وتأمين الحدود الجنوبية، ودعم تنفيذ الترتيبات الأمنية فى العاصمة طرابلس ومحيطها عبر برامج التدريب ورفع كفاءة عناصر مركز العمليات المشتركة المشتركة التي تتولى تنفيذ هذه الترتيبات، ومن خلال بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.



كما بحث الاجتماع المساهمة الأوروبية فى برامج دمج وإحلال عناصر التشكيلات المسلحة.