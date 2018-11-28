القاهرة : الأربعاء 28 نوفمبر 2018
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تشكيل فريق باريس سان جيرمان في مباراة اليوم في دوري أبطال أوروبا
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تشكيل فريق ليفربول في مباراة اليوم ضد باريس سان جيرمان
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مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| تردد القنوات المفتوحة الناقلة| بث مباشر مباراة liverpool vs psg يلاشوت
03:36 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر
02:17 م

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01:55 م

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01:45 م

بين سبورت LIVE| مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم| ليفربول ضد باريس سان جيرمان قمة دوري الأبطال
03:51 ص

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12:57 ص

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الكابتن
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 05:32 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول
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يجمع لقاء مباراة فريق ليفربول باريس سان جيرمان مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا بث مباشر

وتذاع مباراة ليفربول المحترف ضمن فريقه اللاعب المصرى محمد صلاح وباريس سان جيرمان فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشرة بتوقيت السعودية والثانية عشرة بتوقيت الإمارات

معلومات عن مباراة ليفربول الإنجليزى وباريس سان جيرمان الفرنسي

تقام مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر على ملعب حـديقة الأمراء وصافرة الحكم سيمون مارسينياك وبتعليق عصام الشوالي

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

تنقل مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان قناة beIN SPORTS HD 1 بى ان سبورت 1 رابط سريع شغال بدون تقطيع مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

وتأتى قائمة التشكيل: فابينيو، فان ديك، فاينالدوم، لوفرين، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ماني، محمد صلاح، جوميز، أليسون، هندرسون، ستوريدج، مورينو، مينيوليه، شاكيري، روبرتسون، ماتيب، كيليهر، كاماتشو، ترينت أرنولد.

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وتتيح الدستور من خلال بوابتها الكابتن مشاهدة ممتعة حية حصرية مجانية لنقل مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان شاهد محمد صلاح فى مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان من خلال رابط سريع شغال من هنا

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