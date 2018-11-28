مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر

يجمع لقاء مباراة فريق ليفربول باريس سان جيرمان مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا بث مباشر



وتذاع مباراة ليفربول المحترف ضمن فريقه اللاعب المصرى محمد صلاح وباريس سان جيرمان فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشرة بتوقيت السعودية والثانية عشرة بتوقيت الإمارات



معلومات عن مباراة ليفربول الإنجليزى وباريس سان جيرمان الفرنسي



تقام مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر على ملعب حـديقة الأمراء وصافرة الحكم سيمون مارسينياك وبتعليق عصام الشوالي



القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان



تنقل مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان قناة beIN SPORTS HD 1 بى ان سبورت 1 رابط سريع شغال بدون تقطيع مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان



التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان



وتأتى قائمة التشكيل: فابينيو، فان ديك، فاينالدوم، لوفرين، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ماني، محمد صلاح، جوميز، أليسون، هندرسون، ستوريدج، مورينو، مينيوليه، شاكيري، روبرتسون، ماتيب، كيليهر، كاماتشو، ترينت أرنولد.



شاهد الان مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم 28-11-2018 ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان موعد ليفربول وباريس سان جيرمان الاهداف ليفربول وباريس سان جيرمان القنوات الناقلة ليفربول باريس سان جيرمان يلا كوره اهداف ليفربول



وتتيح الدستور من خلال بوابتها الكابتن مشاهدة ممتعة حية حصرية مجانية لنقل مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان شاهد محمد صلاح فى مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان من خلال رابط سريع شغال من هنا