الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة غرف الفنادق السياحية

أنهى مجلس إدارة غرف الفنادق اجتماعه الأول، الذي عقد الأربعاء، بحضور حمدي أبو زيد مستشار وزيرة السياحة.



وتمت مناقشة وتشيكل مجلس إدارة غرف الفنادق السياحية، وجاء كالآتي مهندس ماجد فوزي، رئيس للمجلس، ومحمد أيوب نائب للرئيس، هشام الشاعر أمين للصندوق وأمانة المجلس لكلا من تامر نبيل، وماجد أنطوان، ويوسف نيسان رئيس فرع البحر الأحمر، وعلاء عاقل رئيس فرع جنوب سيناء، وجيفارا الجافي رئيس فرع الإسكندرية، وأنطوان غزال رئيس فرع الصعيد، ماجد أنطوان رئيس لجنة التدريب، سامح الجرف.