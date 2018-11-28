الموهوب.. فتى أحلام يوسف شاهين الأخير: أكثر شىء نتذكره عنه شتائمه لنا

«كان نفسى يبقى لى ولد زيك».. جملة قالها المخرج الراحل يوسف شاهين بعد مشاهدته أحد عروض الباليه للفنان الشاب أحمد يحيى، ولم تمر سوى شهور على هذه الواقعة إلا وكان «يحيى» بطلا لواحد من أهم أفلام «شاهين» الأخيرة «إسكندرية.. نيويورك».

وفى ذكرى مرور ١٠ سنوات على رحيل الأستاذ، الذى كان يحلم بفتى أحلام يقلب به حال السينما، حاورت «الدستور» راقص الباليه أحمد يحيى عن ذكرياته معه، وعن أزمات الباليه.



■ ما أكثر ما تحن إليه فى أيام يوسف شاهين؟

- كل أيام ولحظات الأستاذ كانت مبهجة، وكل تفاصيله كانت مختلفة. إذا سرت معه فى الشارع وطلب منه واحد من البسطاء التصوير معه، ينقلب فى لحظة إلى جدية شديدة ويقول لهذا الشخص: «٣٥ يورو عشان تتصور مع يوسف شاهين.. يورو مش جنيه»، فيرتبك صاحب الطلب ويتعامل بجدية وانزعاج قبل أن ينفجر الأستاذ فى الضحك والتصوير بكل بساطة ومرح. كانت روحه مرحة، حتى إن أكثر ما يتحدث عنه كل تلاميذه ويتذكرونه هى «شتائم شاهين».. كان لكل فنان شتيمة خاصة منه.

■ يرى البعض أنك صعدت لمرتبة نجوم الصف الأول مع «إسكندرية.. نيويورك» لكنك لم تكمل مسيرة النجومية المطلقة.. لماذا؟

- أرى أن الأهم هو استكمال مسيرتى الفنية، طبقا لخطة أسير عليها، بتقديم عمل فنى كل عامين، مع التركيز على الباليه الذى يحتاج لتركيز وإبداع كل فنانيه لأنه يمر بأزمة حقيقية.

وقدمت منذ عدة سنوات فيلم «استغماية» والمفارقة أن سيناريو الفيلم كان حاصلا على جائزة دولية من فرنسا، لكن تنفيذه لم يكن على مستوى السيناريو أو الممثلين، ربما لأسباب إنتاجية أو لأسباب أخرى، ودفعنى ذلك للتمهل فى قبول عروض أفلام جديدة. وأركز حاليا فى الدراما، حيث يعرض لى خلال الأيام القليلة القادمة الجزء الثانى من مسلسل «للحب فرصة أخيرة».

■ ما الأزمة التى يتعرض لها الباليه؟

- الباليه يحتاج لدعم أكبر من الدولة ومن الإعلام، فالدولة ممثلة فى وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم لا تزال تتعامل مع هذا الفن بما لا يليق به، رغم أن الباليه يعد أحد الفنون الكبرى التى تمثل قوة ناعمة مضاعفة للدولة، فهناك دول تعتمد فى برامجها السياحية على عروض الأوبرا الكبرى، ولا يجوز أن يكون حال فن الباليه هكذا، خاصة أن مصر تمتلك أكبر إمكانيات فى الشرق الأوسط من حيث المسارح والفنانين والمبدعين.

■ ما أهم عناصر فن الباليه؟

- الباليرينا والبريميير.. راقصة وراقص الباليه. ولا يوجد مؤلف بالمعنى المباشر، فالمخرج اسمه فى الباليه (كيوجرافر) وهو من يقوم بوضع لمسات خاصة بقصة أو رواية، وهو فى الغالب من يصمم الحركات والرقصات.

■ هل تعتقد أن هناك فجوة بين المصريين وهذا الفن.. وهل حدثت محاولات لتمصير الباليه؟

- بالطبع كانت هناك فجوة فى مرحلة ما، لكن فى السنوات الأخيرة تزايد جمهور الباليه.. وأنا شاهد على مفارقات مبهجة، كأن يأتى شاب وفتاة، وتشعر أنهما لأول مرة يحضران عرضا للباليه، ويشاهدانه على مضض، لكنهما يصبحان من رواد العروض الدائمين، بل يقنعان أصدقاءهما بالاستمتاع بسحر الفن فى أرفع مراتبه.. أما عن تمصير الباليه، فأنا قدمت بالفعل عروضا عن أعمال مصرية مهمة وخالدة وشعبية فى الوجدان العام، مثل الليلة الكبيرة لصلاح جاهين وباليه النيل وعيون بهية لعبدالمنعم كامل، وأيضا حسن ونعيمة وكليوباترا وإيزيس وأوزوريس.. وفى كل هذه الأعمال كان المسرح كامل العدد.



