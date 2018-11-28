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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:10 م

أول مذيعة كرة فى مصر: "بدأت العمل وأنا فى تالتة ثانوى"

أول مذيعة كرة فى
هاجر رضا
dostor.org/2414773

تميزت منذ إطلالتها الأولى على الشاشة، وقدمت شكلًا مغايرًا عما اعتاده الجمهور عن المذيعات الجميلات، فرغم أن برامج المنوعات هى الاتجاه الأول والأخير لغالبية المذيعات، فإن شيما صابر، مقدمة برنامج «كلام فى الميديا» على قناة الأهلى، اختارت لها طريقًا غير مسبوق، ألا وهو الإعلام الرياضى، وتحديدًا كرة القدم. «الدستور» التقت «شيما»، فى حوار كشفت فيه كيف انتقلت إلى الإعلام الرياضى، ومتى انطلقت مسيرتها الرياضى.

■ بداية.. كيف انتقلت من العمل مذيعة منوعات إلى مقدمة برامج رياضية؟
- بدأت العمل مذيعة عام ٢٠٠٩، وأنا فى الصف الثالث الثانوى على ما أتذكر، إذ عرفت أن هناك برنامجا شبابيا يطلب مذيعات ويجرى اختبارات لذلك، فتقدمت وتم قبولى، وعملت هناك لفترة ما، حتى انتقلت للعمل فى برنامج بقناة «النيل للمنوعات» (لايف حاليًا). وفى ٢٠١٠، سنحت أمامى الفرصة التى انتظرتها بفارغ الصبر، وهى أن أكون مذيعة فى برنامج رياضى لمدة سنة بقناة «ميلودى سبورت»، وبسبب أحداث استاد بورسعيد انتقلت للعمل مذيعة منوعات فى قناة «روتانا»، إلى أن عدت للرياضة من جديد فى قناة «النهار رياضة»، لكن بعد عامين أغلقت، فانتقلت للعمل فى «دى إم سى سبورت» حتى إغلاقها، والآن أعمل فى قناة «الأهلى».
■ من صاحب الفضل فى اكتشافك؟
- أول من ساعدنى فى أن أصبح مذيعة رياضية كان الإعلامى على علوية، مديرى فى قناة «ميلودى سبورت»، ورغم أن والدى كان رافضًا للأمر بشدة فى البداية، حتى إنه كان يحرص على توصيلى إلى الاستديو والانتظار حتى انتهائى من التسجيل، لكن بعد ذلك شعر بالأمان وتركنى.
■ ما العوائق التى واجهتها فى بداية عملك؟
- تعرضت للعديد من المشاكل والمعوقات فى بداية عملى، خاصة أنى أعمل بمجهودى دون أى «واسطة»، وهناك كثيرون حاولوا إيقافى وتعطيلى، لكن لم أمنحهم هذه الفرصة، وركزت مع حلمى فقط، واجتهدت للوصول إليه، وأعتبر أن العمل هو أهم ما فى حياتى.
■ هل تفصلين بين حياتك المهنية والشخصية؟
- لا أفصل بينهما، لأن حياتى المهنية هى حياتى الشخصية، بسبب عملى فى مجال أستمتع به، ويعد جزءًا من حياتى. ومنذ صغرى، تمثل الرياضة جانبًا مهمًا فى حياتى، إذ كنت محترفة سباحة فى النادى الأهلى، لكنى تركتها بسبب الدراسة، كما أن والدى يحب كرة القدم جدًا.
■ كيف ترين الرأى القائل بأن حواء «ملهاش فى الكورة» و«آخرها المطبخ»؟
- فى الحقيقة، هناك سيدات لا يفهمن فى الكورة بالفعل، لكن فى المقابل هناك رجال أيضًا مثلهن.
■ ماذا عن المنافسة مع مذيعات الرياضة الأخريات؟
- لا أشغل بالى بمن موجود معى فى الساحة، ولا يفرق معى إن كنت المذيعة الوحيدة أو أن هناك غيرى، أنا أعمل على نفسى، وكل سنة أطور قدراتى بشكل مستمر.
■ ما اللقب الأقرب لقلبك؟
- «مذيعة الكورة». أشعر بأنه يعبر عنى جدًا، كما أن الجمهور هو من لقبنى به، إذ يفاجئوننى فى الشارع بقولهم: «مذيعة الكورة أهه».
■ ما حقيقة فيديو تقبيلك من قبل شاب على الهواء؟
- من قبلنى فى الفيديو المنتشر فتاة وليس شابا، وما جعل الناس تعتقد ذلك هو ارتداء الفتاة لـ«كاب»، ولو كان شابًا كنت «هاخده وأطلع بيه على القسم أعمله محضر تحرش».
■ أخيرا.. من أفضل لاعب عربى وأفضل إعلامى رياضى مصرى؟
- وليد سليمان ومدحت شلبى.

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