جورج بهجورى يروى لـ«الدستور» حكاياته مع الكبار

كأنه أحد شخوص لوحاته، لكنه تمرد على اللوحة وخرج ليُفاجئ بالعالم، دائمًا ما تراه يجلس بالقرب من مرسمه كأنه خُلق منه وظل منتميًا إليه لصيقًا به، مرسمه الصغير الذى يقع فى وسط البلد، ويومًا بعد يوم راح يتمدد حتى شمل وسط القاهرة كله، حيث تجد لوحاته معلقة بالمقاهى والميادين كأنها أحد رموز المكان، وكأنها خُلقت فى ذلك العالم لتظل فيه. إنه الفنان التشكيلى ورسام الكاريكاتير العالمى، جورج بهجورى، الذى رغم أنه زار الكثير من الدول حول العالم، فإن علاقته بـ«وسط البلد» لها فى قلبه مكانة خاصة. «الدستور» التقت «بهجورى» فى حوار كشف فيه عن حكاياته مع الصعيد وتجربته الفاشلة مع التمثيل وغضب السيدة أم كلثوم من لوحاته، وغيرها من أسراره وعلاقاته الخاصة بالناس والمكان.





علاقتى بالصعيد لم تنقطع.. وفشلت فى تجسيد شخصية رئيس عصابة بفيلم «الكدابين الثلاثة»



حول علاقاته بالناس والأماكن والاختلاف بين القاهرة وباريس التى زارها كثيرًا، يقول «بهجورى»: «حكاياتى مع الناس أهم من الجوائز، فرغم حصولى على العديد من الجوائز واعتزازى الخاص بجائزة (أفضل بورتريه فى العالم) التى حصلت عليها عام ١٩٨٧، إلا أننى أعتز أكثر بعلاقتى بناس وسط البلد وتواجدهم فى لوحاتى، فهم بسطاء طيبون». لكن ثمة اختلافًا بين الإنسان هنا والإنسان فى فرنسا، وفق الفنان العالمى. يوضح: «الناس فى فرنسا أحرار أكثر لكنهم يتغيرون بسرعة، وفق إيقاع المدينة، أما الناس هنا فيغمرونك بالدفء، عندما يتحدثون معك يتحدثون من قلوبهم، لذلك تستمر العلاقات».

وعن علاقته بالصعيد يقول: «لم تنقطع، وكذلك الأمور هناك لم تتغير كثيرًا، فالإنسان فى الصعيد أصيل ولا يتغير بسهولة، وإن تغير المعمار والمبانى، فالناس فى الصعيد تجدهم يحبون بعضهم البعض دون مصلحة، بشكل لن تجده سوى فى مصر»، لكن بصفة عامة «فرنسا تمتاز عن مصر فى كونها بلدًا نظيفًا وراقيًا ومتقدمًا عنا بكثير».

وفى روما حيث شارك فى إحدى المسابقات، كان هناك الكثير من المتسابقين من دول العالم المختلفة، لكن ما أثار دهشة لجنة التحكيم هو الخط الساخر فى لوحات «بهجورى»، وخاصة لوحته لـ«فرانكو» الزعيم الإسبانى الشهير، والشخصية المعروفة عالميًّا، وبالفعل حصل على الجائزة العالمية الأولى فى «الكاريكاتير» آنذاك.

أما باريس فالتقى فيها «موستاكى»، المغنى العالمى: «جمعتنى به صداقة قوية، حيث كان يسكن بجوارى فى شارع القديس لويس بباريس، وكثيرًا ما كانت تجمعنا سهرات نتبادل فيها النقاش حول الرسم والموسيقى والغناء، وكنا نتحدث عن مصر وأحوالها». كذلك ضمت تلك السهرات الكثير من الشخصيات الأدبية والفنية المهمة، يذكر «بهجورى» منهم ألبير قصيرى، وهو مصرى أيضًا، إلا أنه سافر إلى فرنسا فى شبابه، واشتهر بكتابة الأدب، وله مجموعة من الروايات التى حققت شهرة عالمية، أمثال «ألوان العار، بشر نسيهم الله، منزل الموت الأكيد»، وقد أكمل بقية حياته فى فرنسا، حتى توفى فى الفندق الذى ظل يسكنه طوال حياته، وذلك لما عرف عنه من كسل شديد. وعن تجربته مع التمثيل، يقول «بهجورى»: «كان السبب فيها دعوة من المخرج منير التونى، فهو صاحب الفكرة، وبعد عدة محاولات منه وافقت أن أقرأ السيناريو، وكانت شخصية رئيس عصابة فى فيلم (الكدابين الثلاثة) بطولة حسن يوسف وأمين الهنيدى وعبدالمنعم إبراهيم ومديحة كامل ونبيلة عبيد، وفرحت بهذه التجربة كثيرًا، إلا أنها كانت فاشلة، ولم يكتب لها النجاح، ونصحنى جاهين ألا أكررها، كونى لا أعرف أن أكون غير نفسى».



السندريلا انتحرت.. وقالت لى قبل موتها بأسبوع: «عجزت وتخنت.. ومبقتش سعاد اللى تعرفها»



عن أشهر حكاياته مع الفنانين، يقول الرسام العالمى: «كنت أرسم صورًا لى نائمًا فى حفلات الست أم كلثوم، منتقدًا بذلك تيمة تكرار الكوبليهات لديها، فغضبت كثيرًا، حتى إن الموسيقار محمد عبدالوهاب اتصل بى تليفونيًا وقال لى: (الست زعلانة، خف النكت دى شوية)». التقى «الست» بعد ذلك فقالت له: «يا واد إنت مش هتبطل بقى؟»، مضيفًا: «لكن لو علمت السيدة أم كلثوم أن هذا الشاب الشرير- فى نظرها- قد باع ما يزيد على ٢٠٠ لوحة لها فقط، لربما علمت مقدار حبى لها، كذلك دائمًا كنت أسعى إلى تخليدها فى رسوماتى بعد موتها، فهى تعد رمزًا قوميًّا ومعلمًا مهمًا من معالم هذا الوطن، كما أننى دائم الاستماع إليها فى مرسمى». أما عادل إمام فهو «فنان مثقف وله كاريزما خاصة، لا يشبه إلا نفسه، وبدأت صداقتنا منذ فترة كبيرة جدًا، حين كنا نذهب كل صباح إلى مقهى (لابّس) لتناول القهوة، وكان ملتقى الكثير من الأدباء والفنانين، وكان الناس يجتمعون لرؤيته، وكنت أقول له: (مكنتش أعرف إنى مشهور كده والناس جايه تشوفنى)، فيضحك».

وفى مجلة «صباح الخير»، كانت سعاد حسنى تأتى دائمًا، وتظل لساعات تتنقل فيها بين مكاتب المحررين مثل فراشة جميلة، ومن هنا بدأت صداقة «بهجورى» بها، حتى إنه ذهب يومًا لرسمها فى بيتها، قبل الميعاد، لكنها تأخرت قليلًا، فقد كان لديها تصوير، وعندما حضرت اعتذرت له كثيرًا، وبالفعل جلس ورسمها. يتذكر «السندريلا»: «كانت جميلة ورقيقة حقًّا، وامتدت صداقتى بها بعد ذلك، حتى كانت آخر مكالمة بيننا قبل موتها بأسبوع، وذلك عندما طلبت منى أسرة سورية أن أحضرها للتعرف عليها على العشاء، لكنها اعتذرت لى قائلة (أنا آسفة بس مش هقدر آجى علشان أنا عجزت وتخنت، مش أنا سعاد اللى إنت تعرفها زمان، مش حابّة أتعرف على ناس جديدة)، فقبلت اعتذارها، ثم علمت بعدها بأسبوع بخبر وفاتها، وأحزننى كثيرًا، لذلك أرى أنها حالة انتحار وليست قتلًا كما أثير وقتها».



لوحة «أنف جمال عبدالناصر» سببت لى أزمة كبيرة



عن علاقته بالرؤساء، يقول: «لم تكن علاقتى بهم على وفاق، فبرغم حبى الشديد لجمال عبدالناصر وزعامته التى أحببناها جميعًا، فإن أولى رسوماتى فى (صباح الخير) كانت له وأظهرته فيها بأنف طويل، وحين ظهرت على غلاف المجلة، سبب طول الأنف أزمة، الأمر الذى جعلنى أقصرها بعض الشىء فيما بعد».

أما السادات: «لم أحبه، وظلت معارضتى له طوال فترة حكمه، خاصة أنه كان ضد نظام عبدالناصر، حتى وصل الأمر إلى أنه كان يرسل لى مطالبًا بتخفيف الهجوم عليه، فقد التقى بى حمدى فؤاد، وكان محررًا فى الأهرام، وقال لى: (الرئيس سأل عليك فى الطيارة، وبيقول لك خف شوية، وبطل نقد)، كما أننى لم أحب مبارك وكنت أراه رجلًا عجوزًا فقد السيطرة على الأمور».

وذات مرة زارته «منى» ابنة الرئيس عبدالناصر فى مرسمه واشترت لوحة، وكانت لوحة عزيزة عليه جدًا، لكن: «وجدتها بعد يوم عادت مرة أخرى وأعادت اللوحة واستردت الشيك، وهذا أغضبنى وقتها كثيرًا، إلا أنها اعتذرت لى ووعدتنى بأن تعرفنى على أختها هدى عبدالناصر، وكنت أحترم هدى كثيرًا، وأراها صاحبة شخصية قوية مثل والدها، إلا أننى حتى الآن لا أجد تفسيرًا لموقف منى». واستمرارًا لقصته مع السياسة، يرى «بهجورى» أن ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو كانتا بمثابة النبض الحقيقى للشارع المصرى، وعودة الحياة للمجتمع، لذا: «فرحت بهما كثيرًا، حتى إنهما ظهرتا فى لوحاتى، إلا أن ٢٥ يناير تحديدًا لم تحقق النتائج المرجوة، فقد كان الفوضويون والأشرار لها بالمرصاد، فأضاعوا المعنى الأساسى لها». ويوضح: «الشباب اليوم عكس جيلنا تمامًا، فهو الآن لا يريد أن يتعلم، كما أنهم يضيعون أوقاتهم بلا جدوى، فليس أمامهم سوى الحديث عن الجنس، والغريب أنه فى نفس الوقت لا يحترم المرأة، كما أن العلاقة بينهم جافة تمامًا، فتراهم صامتين طيلة الوقت، وقد كان جيلنا عكس ذلك، كنا فى منتهى الأدب، وإذا تحدثت مع فتاة تطير من الفرحة». ويعتبر أن الاختلاف بين الفتاة فى فرنسا ونظيرتها فى مصر واضح تمامًا: «البنات فى مصر شريرات، ويعاملن الرجال معاملة سيئة، فإذا تحدثت إلى فتاة لا تجيبك، وقلما تجد بنتًا ظريفة ترد عليك أو تضحك، والأمر لا يعود لخوفها من ظاهرة التحرش أو غير ذلك، ولكن البنت فى مصر لديها عداوة مع الرجل».



«الإخوان» تكره الفن.. وأنا المصرى الوحيد الموجود على خريطة الفن العالمية



يعتبر «بهجورى» ما تقدمه وزارة الثقافة من معارض للفن التشكيلى ليست له قيمة عالميًا، كما أن «الفن التشكيلى المصرى بشكل عام ليس له وجود على الخريطة العالمية، وليست هناك أسماء بارزة غيرى»، وفق ما يقول.

ويوضح: «لا أرى فاروق حسنى مفكرًا ولا أراه رسامًا من الأساس، فهو لم يصل لشىء، لكن هناك أسماء جيدة مثل عادل السيوى وآدم حنين، وإن كنت أرى أن حنين رسام حقيقى، لكن السيوى لديه فكر جيد، لكن هناك مشكلة فى إخراج هذه الأفكار، فعندما ترى لوحاته ستجدها (سيرياليزم)، فتراه يرسم الناس حيوانات مثلًا، وعمومًا تفكيره ممتاز وسيصل، أما بالنسبة لآدم حنين فهو وصل بالفعل».

ويتابع: «لدىّ حاليًا تلاميذ يقدمون مشروعات تخرج مبشرة، توحى بأن هناك أملًا، فهم يمتلكون تفكيرًا فنيًّا جيدًا، وإن كانت عقولهم ليست متحررة كما يجب أن يكون الفنان، فمن بين هؤلاء التلاميذ فتاة، أرى أنه بالرغم من كون رسوماتها جيدة، إلا أنها ما زالت تفكر طبقًا لتقاليد تربت عليها، تصور أنها لا تسلم علىّ». ويستكمل: «هناك تناقض نابع من خروجها من بيئة متخلفة، فهى غير مستوعبة فكرة أن تجلس مع رجل بمفردها لساعات، وإن كان جلوسنا للعمل، لكن هى ترسم بشكل جيد وقدمت مشروعًا جيدًا ونجحت». وينصح الفنانين الشباب بالقراءة، لأن «معرفتى بالأشياء هى ما تحدد قيمتها».

ويشير إلى إصداره مجموعة من الكتب، كان أولها عام ١٩٨٩ بعنوان «بهجر فى المهجر»، وهو يضم ذكرياته فى باريس، كذلك صدر له «أيقونة باريس» و«الرسوم الممنوعة» و«أيقونة الجسد»، وغيرها، مختتمًا: «الكتابة عنصر أساسى فى حياتى، كما أن هناك علاقة خفية بين الكتابة والرسم، فقد أعبر بالكتابة عما لا أستطيع أن أعبر عنه بالرسم، والعكس صحيح».

