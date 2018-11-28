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الصحة
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:29 م

دراسة: تناول كبد الحيوان والأسماك يزيد من احتمال الإصابة بالصلع

دراسة: تناول كبد
dostor.org/2414752

حذر خبير التغذية الهندي شاندر اشيكار، من أن تساقط الشعر والإصابة بالصلع، يمكن أن يحدث بسبب تناول الكثير من الكبدة، والأسماك الغنية بالزيوت.

وقال الدكتور شاندر، إن اتباع نظام غذائي متوازن أمر حاسم عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة الشعر، وأن الأشخاص الذين لديهم كميات زائدة من فيتامين A هم أكثر عرضة لتساقط الشعر.

وأضاف الدكتور شاندر، أن الإكثار من تناول أغذية معينة غنية بفيتامين A مثل منتجات الكبد الحيوانية والأسماك، يزيد من احتمال الإصابة بالصلع المبكر لما يحتويه هذا الفيتامين من سمية عالية إن تم تناوله بجرعات كبيرة.

ويفسر شاندر تأثير فيتامين A السلبي على الشعر، بأن الجريبات الشعرية تصل إلى ذروة نموها بشكل أسرع بفضل تناول الكثير من فيتامين A الذي يدعم استنساخ الخلايا في بصيلات الشعر، الأمر الذي يؤدي إلى موتها وسقوطها.

وأيد الدكتور بسام فارغو، كبير جراحي زراعة الشعر في المملكة المتحدة نظرية الدكتور شاندر، وحثّ على التقليل من تناول المنتجات الغذائية التي تحتوي على فيتامين A، للتخفيف من احتمال الإصابة بالصلع، وفق ما ورد في صحيفة ستار البريطانية.

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