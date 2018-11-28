شبه جزيرة كامشاتكا تفوز بجائزة السياحة الروسية لعام 2018

أكد المكتب الصحفي لسلطات إقليم كامتشاتكا أن مقاطعتهم حصلت على جائزة السياحة الروسية "National Geographic Traveler Awards" لعام 2018.



وبحسب معطيات الوكالة الإقليمية للسياحة والعلاقات الخارجية، فقد تم اختيار المنطقة الفائزة في المسابقة من بين 25 تم ترشيحها، عبر تصويت مباشر على الإنترنت.



وفي نتيجة التصويت، جاء إقليم كامتشاتكا الأفضل في مسابقة "السياحة الروسية"، وسبق مقاطعتي مورمانسك، وإيركوتسك، وجمهوريتي ألطاي، وكاريليا.



وقالت يلينا ستراتونوفا، مديرة الوكالة للسياحة والعلاقات الخارجية في مقاطعة كامتشاتكا، إن "النصر في هذه المسابقة يشكل أمرًا بالغًا الأهمية بالنسبة لنا، ويدل مثل هذا التقييم على أن شعبية وجاذبية إقليم كامتشاتكا تزداد كل عام لدى السياح الذين يمكنهم الاستمتاع بالجمال الطبيعي الفريد لشبه الجزيرة، وتنظيم مختلف الرحلات الرياضية".